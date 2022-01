La reina Isabel II retira los títulos militares al príncipe Andrew tras escándalo sexual

Un comunicado oficial de la Casa Real británica confirmó que la reina de Inglaterra retiró todos los títulos militares a su hijo y duque de York, el príncipe Andrew, por el escándalo sexual que lo enfrenta a un juicio en Estados Unidos. La reina asumirá ahora todos sus cargos.

La reina Isabel II de Inglaterra pasará a asumir todos los títulos y afiliaciones militares de su hijo y duque de York, el príncipe Andrew. Así lo comunicó este jueves la Casa Real británica. “Con la aprobación y el acuerdo de la Reina, las afiliaciones militares y los patrocinios reales del Duque de York han sido devueltos a la Reina. El duque de York seguirá sin asumir ninguna función pública y está defendiendo este caso como ciudadano privado”.

Una fuente cercana a la Casa Real confirmó a la BBC que este movimiento supone también que el duque de York dejará de usar oficialmente el título de “Alteza Real”. El comunicado llega un día después de que 150 veteranos del ejército británico escribieran una carta abierta a la reina en la que pedían este paso ante las acusaciones de abusos sexuales.

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38

— The Royal Family (@RoyalFamily) January 13, 2022