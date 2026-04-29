La recolección de residuos funcionará con normalidad durante los feriados del 30 de abril y 1° de mayo en Trelew

El servicio se prestará en todos sus turnos habituales, según lo informado por el Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos (OMRESP).

La Municipalidad de Trelew informa que el servicio de recolección de residuos se desarrollará con total normalidad durante los días feriados del jueves 30 de abril y del viernes 1° de mayo.

Desde el Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos (OMRESP) se comunica que la empresa ASHIRA S.A. mantendrá su esquema operativo habitual, cubriendo todos los turnos establecidos en la ciudad.

De esta manera, no se verán alterados los recorridos ni los horarios de recolección, por lo que se solicita respetar los cronogramas vigentes para la correcta disposición de los residuos domiciliarios, teniendo en cuenta la separación en húmedos y secos.

Desde el Municipio se recuerda la importancia de colaborar con el mantenimiento de la limpieza urbana durante estas jornadas, contribuyendo al orden y la higiene en los distintos sectores de la ciudad.

Recordemos que el 30 de abril corresponde a un feriado provincial en Chubut, en conmemoración del plebiscito de 1902, cuando pobladores del Valle 16 de Octubre definieron la soberanía argentina en la región. En tanto, el 1° de mayo es un feriado nacional en homenaje a los trabajadores.