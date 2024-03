La real dimensión del pasivo ambiental: Comodoro tiene más de 4 mil pozos mal sellados

El pasivo ambiental derivado de la industria hidrocarburífera incluye más de cuatro mil pozos petroleros dentro del ejido urbano de Comodoro Rivadavia, incluyendo piletas de perforación e instalaciones asociadas. Si bien existen pozos sellados, no todos cuentan con los radios de seguridad contemplados por las últimas normativas.

La mayoría de las instalaciones están localizadas en la zona norte a partir de la vinculación entre los yacimientos y el propio crecimiento poblacional. Por ejemplo, existen pozos mal sellados en Bella Vista y Restinga Alí como parte de una mayor concentración.

Nicolás Coluccio, subsecretario de Ambiente municipal, resaltó la importancia de regularizar por ordenanza la situación de los pozos abandonados por la industria. “Hoy existen otros estándares internacionales que impedirían situaciones generadas hace años. En las viejas operaciones no existían los ductos y el hidrocarburo se movía por piletas de tierra. Todo eso hoy representa pasivos ambientales, junto a los pozos no saneados o mal abandonados que están frenando el desarrollo urbanístico y generan restricciones al dominio”.

Coluccio reconoció que el proyecto de ordenanza presentado por el intendente Othar Macharashvili en el Concejo Deliberante aportará información y determinará el nivel de afectación. “Tendremos un conocimiento acabado de la situación ambiental que nos permitirá tomar acciones tendientes al ordenamiento ambiental del territorio”, sostuvo en Cadena Tiempo.

Respecto de la ordenanza que impulsa el intendente, el funcionario explicó que sus ejes son la definición de los pasivos ambientales; la determinación de las responsabilidades, la creación de un registro municipal de pasivos ambientales como también acciones de remediación, restauración y saneamiento.

Pocos casos en el mundo

En este contexto, Coluccio diferenció que existen pocos casos en el mundo de ciudades que crecen “encima de un yacimiento” considerando los pozos mal abandonados dentro del ejido municipal.

“Los pozos abandonados, bajo la resolución de la Secretaría de Energía de Nación, tienen un radio de seguridad cero. Y los que no se abandonaron con esta metodología, tienen un radio de 60 metros”, sostuvo el subsecretario.

“La definición de pasivos es muy abarcativa. Comprende todas las situaciones que pueden plantearse en viejas operaciones que hoy generan los problemas dentro del ejido. No es algo específico de una operadora, sino que comprende a los pasivos que estando fuera del ejido, aún pueden generar un perjuicio”.

La ordenanza no apunta a un recupero económico, aunque se contempla un fondo especial a partir de los incumplimientos. “La ciudad creció de forma desordenada y esquivando las instalaciones petroleras. Pretendemos un ordenamiento ambiental del territorio que permita planificar a la ciudad de mejor forma”, explicó el responsable de Ambiente.

“Contamos con información de los pozos, no así de los pasivos que no se ven; no están en superficie y no han sido detectados. Existen pozos que se mantienen como de recuperación secundaria o de producción a futuro. Las situaciones ambientales que tenemos son un legado de la antigua usanza de la industria. Son situaciones de riesgo a partir de actividades pasadas. De la perforación y el abandono puede generarse surgencias de gas y demás riesgos para los vecinos y la salud”, resaltó.

“Son entre cuatro y cinco mil los pozos anteriores que se abandonaron antes de la resolución de 1996 que limitó su radio de seguridad. El trabajo se hizo bien, pero de acuerdo a los estándares de hace 50 años. No se cumplió con el objetivo del abandono que es sellar el pozo”, destacó Coluccio.

La ordenanza en proceso apunta a relevamientos intensivos de las instalaciones de cada operadora, para luego declarar mediante declaración jurada en un registro. “Están establecidos los tiempos para el relevamiento y el eventual plan de acción. Los pasivos se categorizan de acuerdo a su riesgo y magnitud para trazar un trabajo ordenado”, dijo el funcionario.

En los casos que se determinen como radio cero, no se pueden construir viviendas sino espacios públicos.

Fuente: El Patagónico