La reacción de Valeria Mazza cuando Jey Mammon le preguntó por la China Suárez

En medio de su entrevista al aire con el conductor de Los Mammones, la modelo sorprendió con su comentario sobre la polémica de la actriz con Wanda Nara

Valeria Mazza reaccionó sin filtros luego de que en su visita a Los Mammones le preguntaran cómo le cae la China Suárez. La modelo, al tanto de la polémica del Wanda Gate, aprovechó para preguntarle al respecto picante a su pareja, Alejando Gravier.

“¿Te cae bien la China Suárez?”, le consultó Jey Mammón, y la invitada a la emisión de América respondió filosa con una pregunta a su marido: “Eh, sí, ¿a vos Gravier te cae bien?”.

“Bloqueala de las redes”, le dijo el conductor a Alejandro atrás de cámaras y Valeria agregó: “No, es un amor. A Icardi no lo conozco, estamos hablando de gente que no conozco. A la China me la he cruzado en alguna foto, divina, no conozco”.

Luego de que le preguntaran por el Wanda Gate y los personajes más mediáticos del momento, Valeria Mazza contó que conoció a Wanda Nara en uno de sus viajes a Milán.

“A Wanda la conocí en Milán y también, divina, simpática, que se yo. Cada uno hace lo que puede no lo que quiere”, reflexionó en diálogo con Jey Mammón.