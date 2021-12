La reacción de Pampita cuando le recordaron el escándalo con China Suárez y Benjamín Vicuña

La conductora de Pampita Online se mantuvo en su postura conciliadora luego de la polémica de la actriz con Wanda Nara y Mauro Icardi. Mirá el video.

En diciembre de 2015 Pampita había irrumpido de forma escandalosa en el motorhome del rodaje de El Hilo Rojo, la película que protagonizaban Benjamín Vicuña y China Suárez. A la luz de la separación de los padres de Magnolia (3) y Amancio (1) la conductora de Pampita Online optó por la prudencia: “Ya pasaron muchos años, yo no opino de nada, no me meto. No voy al pasado en ningún momento”.

Cuando el periodista de Los Ángeles de la Mañana le recordó su frase de “el tiempo me va a dar la razón” en referencia a la China, en el actual contexto del affaire de la actriz con Mauro Icardi mientras el delantero de PSG está casado con Wanda Nara, Pampita enfatizó: “No me metan en algo que no tengo nada que ver”.

Consultada sobre sus sensaciones tras la entrevista de Alejandro Fantino a China Suárez, la jurado de La Academia tomó distancia: “No voy a opinar ni decir nada, voy a seguir cuidando el vínculo familiar, que es lo que nos importa a todos. Vamos a priorizar eso”.

Aunque al final, Pampita aclaró: “El vínculo con Eugenia en lo familiar está muy bien”.

CÓMO HABÍA ENCONTRADO PAMPITA A BENJAMÍN VICUÑA Y CHINA SUÁREZ

Hace seis años, Pampita había asegurado: “Fui a visitar a mi marido, abrí la puerta del motorhome y vi lo peor que podía ver una mujer. No salgo con nadie, no estaba separada, no le grité nada de lo que están diciendo. Sólo había dos personas en el motorhome”.

Hasta que en abril de 2016 Pampita fue explícita respecto de cómo había encontrado a Benjamín Vicuña, su todavía pareja y padre de Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio, y a China Suárez: “Solo ellos dos teniendo sexo. Lo juro por mis hijos”.