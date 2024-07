La reacción de Enzo Fernández cuando le preguntaron por el video que encendió la polémica con Francia

El campeón de la Copa América con la selección argentina se detuvo unos minutos a bordo de su auto para conversar sobre la controversia generada en los festejos posteriores a la consagración

La polémica originada por Enzo Fernández, a causa de un video subido en redes sociales durante los festejos de la selección argentina tras ser campeona de la Copa América, continúa generando revuelo en el ámbito deportivo. El volante fue criticado por un compañero del Chelsea, tuvo que salir a pedir disculpas, lo respaldó su entrenador en el club, Enzo Maresca, y ahora brindó sus primeras declaraciones sobre este tema en la televisión.

El jugador de la Selección se refirió al video que desató el escándalo tras los festejos de los argentinos en la Copa América



El volante central de 23 años se detuvo unos momentos a bordo de su auto ante el pedido del programa A la tarde, del canal América TV. Inmediatamente, el cronista le preguntó sobre cómo se sentía en la actualidad y sus sensaciones después de la viralización de las imágenes, donde se lo ve entonando una canción condenada por su contenido: “Ya pedí disculpas, todo bien, gracias”.

El mediocampista surgido de River Plate buscó utilizar pocas palabras y evitar extenderse en sus declaraciones, ya que al ser consultado por la labor de la selección en los Juegos Olímpicos, esquivó la consulta: “No, no puedo hablar del tema, gracias”. Manifestó estar “disfrutando” de su tiempo con la familia antes de volver a Inglaterra y reafirmó que retornará al Chelsea: “Sí, sí, voy a volver, voy a volver, chau”.

El técnico del Chelsea habló por primera vez del conflicto con Enzo Fernández

Su flamante director técnico en el cuadro de Londres le bajó la espuma a las acusaciones de racismo contra Enzo. “No creo que sea racista, para ser honesto. Al final, son todos seres humanos, no hubo malas intenciones de parte de ninguno de ellos. Por eso no creo que cuando Enzo vuelva vaya a haber algún problema. Como dije, los jugadores ya aclararon la situación, el club hizo lo mismo, por eso no hay nada que agregar, y pienso que no son malas personas y son seres humanos. No creo que haya ningún problema. Hablé con Enzo, hablé con todos y como dije, el jugador hizo una declaración, pidió perdón, y con eso es suficientemente claro”, concluyó Maresca, ex DT del Leicester, que supo trabajar en el Manchester City bajo la tutela de Pep Guardiola.

El cántico fue creado por un grupo de hinchas Albicelestes antes de la final del Mundial 2022 contra Francia y su composición también tiene una frase dirigida hacia Kylian Mbappé. “Quiero pedir disculpas sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional”, escribió Fernández en un descargo formalizado en su cuenta oficial de Twitter.

Su compañero en Chelsea, Wesley Fofana, exteriorizó su enojo en redes sociales con la frase “fútbol 2024: racismo desinhibido”. Además, lo dejó de seguir al ex hombre de River Plate y Benfica en Instagram. Otros dos franceses del conjunto inglés, Malo Gusto y Axel Disasi, hicieron lo mismo.

En relación al mensaje de Fofana, Rodrigo De Paul tuvo otra mirada y lo bancó a su compañero en la Celeste y Blanca: “Lo que pasa con esto de las canciones es que uno no analiza la canción de cancha, lo ve más en relación a una chicana. Después puedo entender a la gente que haya sufrido del racismo y no le guste. Y después creo que hay lugares… Creo que si alguna persona, o algún compañero de Enzo como sucedió, se siente ofendido la manera es llamarlo a él, no ponerlo en una red social. Ahí hay un poco de malicia o de querer ponerlo a Enzo en un lugar que absolutamente nada que ver”.

Los cánticos de los jugadores de la selección argentina que generaron controversia en Francia

“Es rarísimo, es como hacer un poco leña del árbol caído. Lo llamás y le decís: boludo, ¿qué pasó? Si vos tenés relación… Es gente con la que estás todo el tiempo en el vestuario, dejarlo de seguir me parece al pedo. Lo llamás y le decís: ‘Escuchá, me parece que nos podemos sentir afectados por esto, por qué no ponés un mensaje pidiendo disculpas a la gente’, y se corta ahí el tema. No hacer tanto show”, remató De Paul.

El abogado deportivo Udo Onwere indicó que el Chelsea probablemente impondrá una multa a Fernández en declaraciones realizadas al Daily Mail, aunque aclaró que la Federación Inglesa de Fútbol (FA) podría tomar cartas en el asunto: “Supongo que la FA puede mirar y ver cómo ha manejado esto el Chelsea antes de decidir qué tipo de postura tomarán”. Si el organismo se involucra, Enzo podría enfrentar una suspensión significativa bajo las regulaciones de discriminación, que estipulan sanciones de seis a doce partidos para la mayoría de este tipo de actos.

El Presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo presentó una denuncia ante la FIFA por “comentarios racistas y discriminatorios”. Esto implicaría que cualquier sanción recayera sobre la Federación Argentina en lugar de Enzo Fernández como individuo.