La reacción de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron si trabajaría con Pampita y la China Suárez

El actor se refirió en Intrusos a la posibilidad de compartir un proyecto con sus famosas exparejas.

Mientras la relación de ex con la China Suárez hoy parecería no estar en su mejor momento, a diferencia del vínculo que tiene en la actualidad con Pampita, Benjamín Vicuña contó en una entrevista con Intrusos si aceptaría trabajaría con sus ex.

“¿Laburarías con alguna de tus ex?”, preguntó Rafa de Intrusos en un evento al que el actor asistió como invitado. Risueño, el actor lanzó un “uhhhh” divertido para mostrarse tajante. “Sí, por supuesto”, señaló.

“Obvio. ¿Por qué no?”, reafirmó, entre risas el padre de Beltrán, Benicio y Bautista con la conductora de El Hotel de los Famosos y de Magnolia y Amancio con la actual pareja de Rusherking, hoy de viaje en Disney.

LA CHINA SUÁREZ HABLÓ DE CÓMO ESTÁ SU RELACIÓN CON BENJAMIN VICUÑA

En medio de una entrevista con Intrusos, la China Suárez reaccionó cuando le preguntaron por su relación con Benjamín Vicuña tras fuertes rumores de tensión con su expareja.

“¿Benjamín, todo bien?”, le preguntó Gonzalo Vázquez a la actriz, quien respondió cortante antes de irse para finalizar la nota: “Todo bien, todo perfecto”.

“Rusherking dijo que le encanta como lo tratás”, le comentó también el periodista a Eugenia, quien entre risas contestó: “Es lo más grande que hay, se merece que lo traten así”.

Cabe recordar que en medio de su noviazgo con el cantante y el lanzamiento su video clip de su canción Lo Que Dicen de Mí, trascendió que la relación con Vicuña no está en su mejor momento.