La reacción de Ángela Leiva a la foto íntima que compartió su novio en las redes sociales

La artista está muy enamorada y su pareja aprovechó un descuido para publicar una imagen que muestra lo justo y necesario

Gabriel Mikelovich es el novio de Ángela Leiva. El joven es músico en la banda que acompaña a la artista y ella lo blanqueó en su cumpleaños. Hace algunos días, el joven publicó una foto íntima que los muestra a ambos en la cama y con nada de ropa.

“Hasta dormida me gustás”, comentó el joven enamorado junto a la foto que en la que se la ve a Ángela durmiendo recostada en su pecho. “Te amo”. Con esas palabras cerró el mensaje el músico. Por su parte, Ángela Leiva devolvió la gentileza con un mensaje romántico. “Buena, rubio hermoso, te amo”, escribió junto a una serie de emojis que simbolizan el amor. Recordemos que a cantante se encuentra en plena gira con su Amor Prohibido Tour.

La foto se llenó de mensajes de aliento y de aceptación, entre ellos: “Un amor como duerme”, “Hay bombones amo verlos juntos y ella una muñequita mi vida”, “Quien pudiera ser Gabi para estar con Ángela y ser Ángela para estar con Gabi”, “La belleza en persona, ¡tan linda es! ¡hermosa pareja!”.

Posteo de Gabriel Mikelovich

Ella no lo blanqueaba. Sin embargo, desde hacía ya un tiempo, se sabía que Ángela Leiva había comenzado una relación sentimental con Gabriel Mikelovich, uno de los integrantes de su banda. Después de un año en el que protagonizó un mediático y frustrado romance con Francisco Caivano, uno de los productores de ShowMatch, y de los insistentes rumores que la vincularon a Esteban Lamothe, su compañero de elenco enLa 1 5/18,la cantante optó por disfrutar de su nuevo amor lejos de las cámaras.

Sin embargo, no solo se supo del romance de la intérprete de Amor Prohibido con el músico, sino que también trascendió que el muchacho en cuestión estaba esperando un hijo con su ex pareja, llamada Ornella. La noticia había salido a la luz hace unos días en Socios del espectáculo, dónde se dijo que la mujer estaba transitando la última etapa de su embarazo y que Ángela no estaba al tanto de esta parte de la historia. Sin embargo, fue ella misma la que confirmó no solo su noviazgo, sino también la inminente paternidad de Mikelovich.

Luego de 13 años de carrera, Ángela se presentará por primera vez en el Luna Park. El calendario marca el 4 de diciembre, ese día la artista llevará la bandera de la cumbia y la música tropical al emblemático estadio para vivir una fiesta con su Amor Prohibido Tour.

“Me genera mucha ansiedad, mucho compromiso, mucha responsabilidad. Me siento una anfitriona como cuando hacés un cumpleaños y decís: ‘Quiero que esté el sanguchito, la bebida, todo’. A mí me pasaba que yo no me sentía una artista de la talla para estar en un Luna Park, imaginate cómo estaba mi cabeza de contaminada, me sentía poco para ir a un lugar”, reconoció Leiva en una reciente entrevista con Teleshow