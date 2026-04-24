La quiebra de Garbarino: dónde y cómo comprar el stock de electrodomésticos que liquida la cadena

La decisión judicial de terminar con la vida comercial del retail redundó en la liquidación total de su stock de electrodomésticos. Puntos de venta activos

Tras la decisión judicial de bajar las persianas de la cadena de forma definitiva, la existencia de Garbarino como marca y gran protagonista del negocio de los electrodomésticos entró en fase de apagado final. Así, y a partir de lo establecido por el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 7, a cargo de Fernando D’Alessandro, la firma que supo liderar la venta de electrónica a nivel nacional avanzará con el cierre de sus últimos locales aún abiertos. Los puntos de venta en cuestión se ubican en la zona de Tribunales, Almagro y Belgrano, todos dentro de la geografía de Capital Federal. Es en ese marco que la firma comenzó la liquidación total de su stock de productos aún presentes en esas sucursales. Heladeras, lavarropas y cocinas, tostadoras, pavas eléctricas y freidoras, así como también televisores y artículos de computación, son los artículos que hoy se rematan en las sucursales mencionadas.

La quiebra de Garbarino fue establecida en marzo pasado y vía esa resolución se fijó, también, la baja de persianas de los últimos locales de la empresa en Capital Federal. Según lo dictaminado, se avanzará con la liquidación de bienes, el depósito que el retail posee en Garín y las plantas Tecnosur y Digital Fueguina que, montadas en la provincia de Tierra del Fuego, acumulan años paralizadas.

“Los acreedores tienen plazo hasta el 24 de junio para presentar sus planteos. El activo más valioso es la marca Garbarino, considerada un intangible con potencial de venta. La sindicatura solicitó un proceso específico para preservarla y eventualmente transferirla”, indicaron fuentes cercanas al proceso judicial.

Garbarino remata toda la mercadería en los locales que le quedan

Con relación a los productos del retail en liquidación, en tanto Garbarino ya no comercializa de forma online la única forma de acceder a su stock en remate es acercándose a las tres sucursales que aún no cerraron por completo.

En torno a la excadena señalan que ya no existe catálogo de artículos ni reposición, por lo que la mercadería en liquidación es la que posee cada local en particular.

En cuanto a la ubicación de los puntos de venta, la sucursal cercana a Tribunales se encuentra en Uruguay 552, mientras que su similar de Belgrano aún funciona en la avenida Cabildo al 2025. Respecto del local de Almagro, la dirección es Potosí 4138.

El stock todavía en poder de Garbarino comprende electrodomésticos o equipamiento suelto y sin posibilidades de reposición.

“Entre los disponibles pueden encontrarse electrodomésticos de línea blanca como heladeras, lavarropas y cocinas, además de pequeños artículos como tostadoras, pavas eléctricas o freidoras, televisores y algunos productos de informática o tecnología”, indicaron matutinos porteños.

Se aclaró, además, que cada local puede tener un stock completamente distinto. “También hay piezas con posibles detalles de exhibición o embalajes incompletos, ya que parte de la mercadería proviene de saldos de góndola o devoluciones pendientes”, añadieron.

En paralelo, vale señalar que tras el establecimiento de la quiebra la firma redujo al mínimo su servicio de postventa y ya no hace lugar a los pedidos de uso de la garantía comercial. Para quienes adquirieron equipamiento en meses recientes y sufren inconvenientes con la mercadería no les queda más opción que acercarse a las sucursales aún operativas para negociar una solución.

La caída de un gigante

Fundada en 1951, Garbarino creció hasta convertirse en uno de los grandes jugadores del retail argentino. Su modelo de negocio se apoyó en la venta de electrodomésticos en cuotas, una estrategia clave en un país con alta inflación y restricciones al crédito.

Durante su etapa de mayor expansión, llegó a contar con más de 240 sucursales, emplear a 4.500 personas y una fuerte presencia tanto en grandes ciudades como en plazas del interior, llegando a tener el 25% del mercado minorista.

Garbarino ingresó en concurso preventivo de acreedores el 17 de noviembre de 2021. A lo largo de 2022-2025 se sucedieron negociaciones judiciales sin éxito.

Con el concurso estancado y solo tres tiendas abiertas (de las más de 200 originales), en marzo de 2026 el Juzgado Comercial Nº7 —a cargo del juez Fernando D’Alessandro— decretó la quiebra definitiva de Garbarino.

El fallo judicial determinó el cese inmediato de la actividad: se estableció la inminente clausura de los tres locales restantes y se congelaron los bienes de la empresa. Asimismo, se ordenó la liquidación total de todos sus activos para pagar a los acreedores.

Por Patricio Eleisegui – IP