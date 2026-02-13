La Provincia será querellante en la denuncia por el presunto intento de boicot al inicio de clases

El ministro de Educación, José Luis Punta, confirmó que el Gobierno provincial intervendrá en la causa tras la denuncia de Severiche sobre un presunto ofrecimiento de dinero para generar disturbios.

El ministro de Educación de Chubut, José Luis Punta, confirmó en diálogo con Lu 20 que el Gobierno provincial se presentará como querellante en la causa vinculada a la denuncia por un presunto intento de boicot al inicio del ciclo lectivo.

El funcionario explicó que mantuvo una extensa reunión con el gobernador Ignacio Torres para analizar la situación y definir los pasos a seguir en relación con el caso.

La decisión se tomó luego de la presentación realizada ante la fiscalía por el dirigente gremial José Severiche, quien denunció al exfuncionario Gonzalo Carpintero. Según indicó, habría recibido un ofrecimiento de dinero a cambio de generar un conflicto lo suficientemente importante como para entorpecer el comienzo de las clases.

Punta destacó la actitud de Severiche al realizar la denuncia y remarcó que el hecho debe ser investigado en profundidad. En ese sentido, calificó la situación como una “actitud nefasta” que busca llevar a la comunidad a un nivel máximo de confrontación, por intereses que, según señaló, serían de carácter económico y deberán esclarecerse durante la investigación.

Fuente: El Chubut