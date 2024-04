La promesa de Guillermo Francos a Javier Milei: “Hay Pacto de Mayo, hay ley, hay todo”

El ministro del Interior ratificó que el Gobierno cuenta con el apoyo de la mayoría de los gobernadores para avanzar en la sanción de la nueva Ley de Bases.El temor a Milei y el rumor que será echado del Ejecutivo.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que el Gobierno llegará a un consenso con los gobernadores y legisladores nacionales para conseguir la aprobación de la nueva Ley de Bases y avanzar con el Pacto de Mayo. El funcionario, que es el principal intermediario entre el Ejecutivo y los mandatarios provinciales, evitó confirmar el número de adeptos para avanzar con las propuestas oficialistas, pero sostuvo que se trata de una “mayoría”.

“Hay Pacto de Mayo, hay ley y hay todo”, dijo el ministro en diálogo con Eduardo Feinmann, Luis Novaresio y Pablo Rossi en LN+. “Estamos cerca para conseguir el acuerdo. Hemos avanzado mucho en las conversaciones y encontrado puntos de coincidencia”, reveló.

En ese sentido, Francos consideró que “los gobernadores entienden la importancia de la ley” y que “los legisladores también saben que tiene muchos aspectos para que el país encuentre la etapa de desarrollo”.

“Hay una mayoría de gobernadores a favor, pero ellos no son los que deciden”, aclaró. “Están a favor porque administran provincias con las mismas dificultades que el Estado y necesitan inversiones para desarrollarse. Son la misma Argentina”, explicó Francos, a pocos días de la nueva reunión que conglomerará a los jefes distritales en la Casa Rosada.

Indicó que los legisladores “no necesariamente responden” a sus gobernadores, pero señaló que los mandatarios “tienen la posibilidad de hacer fuerza para que los representantes voten lo que conviene a cada provincia”.

Tras ello, se le preguntó respecto a qué pasaría si hay un cierto número de gobernadores que se opone. “No quedan afuera”, marcó. “No quiero dejar afuera a nadie. Tenemos que construir entre todos. Puede ser que haya gobernadores más renuentes, pero mi vocación es no dejar afuera a nadie”, argumentó.

Sin embargo se le repreguntó sobre los dichos del presidente Javier Milei, quien había dicho que si no se acompañaban la ley ómnibus no habría acuerdo el 25 de mayo en Córdoba. “El presidente es terminante, pero la política demanda que tratemos de buscar acuerdos en todo momento. No es que estamos todos de acuerdo, pero pacto va a haber”, afirmó.

Consultado sobre el apoyo que podría tener o no el Gobierno de parte de la UCR, Francos indicó: “El radicalismo es un partido con larga trayectoria que está cerca en muchas posiciones. Todo el mundo reconoce la situación actual de la Argentina”, sin embargo, cargó contra la oposición del kirchnerismo: Tengo la sensación de que muchos políticos piensan en dejar que Milei arregle y después ven que hacen en las siguientes elecciones”.

Por último sostuvo que el oficialismo no se moverá de sus objetivos, pese a los cortes o reclamos de gremios y sindicatos. “Si tenés un Presidente con convicción y coraje, lo que pueden hacer ATE o los gremios me tiene sin cuidado. Milei tiene la voluntad popular, si la pierde es otra cosa. Pero en cada encuesta que uno mira es claro que la gente no quiere dar un paso atrás”.