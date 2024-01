La producción hot de La Joaqui

La artista conquistó con su último posteo en la famosa red social de la camarita. Un look que dejó sin palabras a quienes estaban del otro lado de la pantalla.

La Joaqui aprovecha cada oportunidad que se le presenta para mantenerse al día con sus seguidores en las redes. Además de su gran éxito en su carrera musical, la artista trasladó todo ese amor de sus fanáticos a su cuenta de Instagram, donde procura mantenerlos informados diariamente y les comparte algunas fotos y videos de sus mejores producciones y sus looks más sensuales.

Después de comenzar el 2024 relajada con unas merecidas vacaciones junto a sus hijas en el Caribe, La Joaqui volvió al ruedo y enamoró a sus seguidores en Instagram con un último posteo que fue una verdadera bomba.

La Joaqui conquista con sus producciones de fotos y videos Foto: Instagram

En esta oportunidad, la artista conquistó con un posteo en el que se la puede ver con un conjunto de ropa interior negro y de encaje con transparencias. En un fondo completamente blanco, La Joaqui posó sosteniendo una flor entre sus manos de color naranja, uno de sus colores predilectos.

La Joaqui conquistó en lencería negra Foto: Instagram

“Sigo siendo la misma”, escribió en el epígrafe de la publicación, que en pocas horas se llevó miles de likes y cientos de comentarios de parte de sus fanáticos en los que la halagaron por su belleza y confianza.

La Joaqui habló sobre su intimidad

Recientemente, la artista habló sobre su intimidad en una entrevista y reveló datos sobre su situación sentimental que sorprendieron a más de uno de sus fanáticos que quedaron con la boca abierta sobre su confesión.

La Joaqui contó: “Estoy soltera hace dos años. Cogí dos veces en un año. Yo me cuido porque no tengo la seguridad de que no lo vayan a contar”. Además, explicó que evita hacer cosas para no exponerse y de todas maneras, le inventan rumores falsos. Ella siente que la obligan a vincularse sexo-afectivamente con alguien a partir de esos rumores, y aclaró que no puede porque aún tiene el corazón roto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La joaqui (@lajoaqui)