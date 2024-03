La producción hot de Floppy Tesouro

La modelo se fotografió en trikini total black bajo la ducha

Floppy Tesouro no para nunca. Fanática de la moda y las tendencias como ella sola, la influencer no deja de sorprender con sus apuestas de moda en Instagram. Sus prendas favoritas son, sin dudas, las microbikinis. Sin embargo, en el último tiempo, la influencer también apuesta por lucir trajes de baño enterizos y trikinis.

Esta vez, arrasó en la aplicación de fotos con una postal que desborda sensualidad y erotismo. Bajo la ducha, la modelo deslumbró con una trikini total black con aberturas cut out extremas, una pieza que es furor entre las famosas fashionistas y que planea haber llegado para quedarse un tiempo largo.

¿Los detalles? Se trata de una prenda enteriza con secciones XXL abiertas en la zona del abdomen y la espalda, bombacha cavada colaless y arandelas metálicas plateadas en los laterales. Por encima del equipo, se puso una remera de morley estilo crop top en off white.

Floppy Tesouro en trikini total black. (Foto: Instagram/@floppytesouro).

Como complemento del total look, sumó un par de guantes tipo mitones de cuero en total black. Finalmente, el beauty look no pasó para nada desapercibido. La it girl llevó los ojos maquillados con sombras en tonalidades marrones que acompañó con un megadelineado en total black estilo cat eyey máscara de pestañas haciendo juego. Sumó también al make up algo de rubor rosado, iluminadores y un labial en rosa claro.

“Siempre que llovió, paró”, escribió Floppy Tesouro en el pie de foto de la publicación y, en tan solo cuestión de horas, coleccionó miles de “Me gusta” y cientos de mensajes por parte de los usuarios de la aplicación de fotos.

