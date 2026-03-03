La primera foto de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La actriz y el futbolista derritieron la red con una imagen de la pequeña recién nacida.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres tras el nacimiento de Gia, y compartieron con emoción la primera foto de la beba.

A través de Instagram, la pareja publicó una tierna imagen de la pequeña tomando sus manos. “Un aplauso pa mami y papi“, escribieron.

El posteo rápidamente se llenó de likes y comentarios de felicitaciones, y derritió a los seguidores de la actriz y el futbolista.

¿Cuándo nació la hija de Oriana Sabatini?

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres por primera vez al recibir a Gia, el 2 de marzo de 2026, en Italia. nueve días antes de la fecha programada, según medios italianos.

El diario Corriere dello Sport anunció que “la primogénita de la pareja se llama Gia”. “La hija de Oriana y Dybala nació por parto natural en el Hospital Gemelli, con la presencia de una obstretra argentina, tal cual la joven había estipulado al decidir parir en Italia”, detalló el medio.

Inicialmente, explican, Oriana había expresado su deseo de dar a luz en Argentina para tener cerca a su familia, pero finalmente se quedó en Italia debido a los compromisos de Dybala. “Había pensado hacerlo en Argentina por la familia, pero es difícil… La niña nacerá en Italia. En primer lugar, porque quiero un parto natural, si es posible, y luego porque quiero que el padre esté aquí”, con estas palabras, en una entrevista reciente, Oriana confirmó que daría a luz junto a su pareja, Paulo, y con la presencia de una partera argentina.

El “clan” Sabatini-Fulop desembarcó en Italia para aguardar por la llegada Gia. Junto a los papás de Dybala, amigas íntimas y otros familiares, Catherine Fulop lidera la comitiva de apoyo.

Fuente: Exitonia