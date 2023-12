La primera conferencia del vocero de prensa: “Vamos a combatir el empleo militante”

Manuel Adorni, vocero presidencial, tuvo su inicio de contactos con los periodistas de Casa Rosada previo a la reunión de Gabinete que encabeza este lunes el presidente Milei y no dio pistas sobre posibles medidas económicas. Luis Caputo será el responsable de dar detalles este martes. Habló del ajuste, del empleo público, de “salarios que dan pena”, de inflación y de “tiempos de cambio complejos”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, apostó este lunes por el inicio de una etapa “distinta” en el país con el Gobierno de Javier Milei, del “mérito”, en el que no “tengamos que sufrir ni la pobreza, ni la indigencia ni los salarios bajos”, con “respeto por la ley, las libertades individuales y la propiedad privada”. En su primera conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el portavoz anticipó que el ministro de Economía, Luis Caputo, dará los primeros anuncios este martes.Milei ya firmó el decreto para bajar de 18 a 9 los ministerios: qué dice

Adorni subrayó en su primera conferencia de prensa que el presidente Javier Milei ordenará las cuentas públicas y combatirá el “siniestro” esquema tributario, al tiempo que anticipó que el ministro de Economía, Luis Caputo, “dará los anuncios económicos mañana”.

En este contexto, hizo énfasis en que “se terminó lo de gastar más de lo que se tiene” y remarcó: “No hay plata no es una frase hecha, se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal y la lógica que tenemos todos en nuestra economía personal, que es no gastar más de lo que tenemos”.

“La decisión del Presidente es que este sea el inicio de una Argentina distinta, donde no tengamos que sufrir ni la indigencia, ni la pobreza, ni los salarios básicos”, siguió Adorni, quien también advirtió que “se vienen tiempos de cambio, que serán complejos”.

Desde el Salón Pueblos Originarios de la Casa Rosada, el vocero presidencial cuestionó el sistema tributario argentino, al que calificó como “siniestro” y reveló que Milei tiene la decisión de “cambiar el entramado impositivo de raíz”.

“Lo que viene pasando en la Argentina de un sector de privilegiados versus un montón de gente que la está pasando muy mal porque una dirigencia política no pudo resolverles sus problemas más estructurales”, remarcó.

En otro pasaje de la conferencia, señaló que la inflación es el principal problema que aqueja la economía de los argentinos y remarcó que se registra un “200% de inflación anual y salarios reales que dan muchas veces pena cuando uno lo compara con lo que pasa en el mundo”.

Por otra parte, planteó que el Gobierno libertario tiene intención de “poner en valor” al empleado público: “La gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida, necesaria y ha sido dejada de lado”.

“No estamos de acuerdo y vamos a combatir lo que se denomina el empleo militante que quita productividad, salarios y oportunidades”, aclaró, y completó: “El privilegio es que haya una persona que no trabaja que esté ocupando una silla, cobrando el sueldo que pagamos todos, y ahí hay una decisión firme de terminar con ese empleo militante”.

“Ninguno de los que trabaja y aporta valor tienen que tener algún tipo de preocupación”, resaltó luego de contestar sólo seis preguntas.

Los contactos de Adorni con los periodistas acreditados de Casa de Gobierno serán diarios, según anunció.