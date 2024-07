La prima de Loan declaró ante la fiscalía y negó la versión del accidente que contó la tía Laudelina

Camila Núñez “desmintió” a la tía durante su declaración ante el fiscal federal de Goya Mariano De Guzmán, aseguró el abogado Alan Cañete. “La denuncia es falsa”, dijeron Carlos Pérez y María Victoria Caillava, acusados por Laudelina de haber matado al niño de 5 años.

La prima de Loan Danilo Peña, que declaró este martes en la fiscalía de Goya a 19 días de la desaparición del niño en la provincia de Corrientes, y el matrimonio que se encuentra detenido rechazaron este martes la versión del accidente que sostuvo Laudelina Peña, quien aseguró el fin de semana que el niño de 5 años murió atropellado y fue enterrado.

La prima de Loan “negó todo”: desmintió la versión del accidente declarada por Laudelina Peña

Junto con su hija, Camilla Núñez, prima de Loan, se acercó pasado el mediodía hasta el edificio judicial para dar testimonio sobre lo que pasó aquel jueves 13 de junio cuando Loan fue visto por última vez. Se buscará establecer si lo declarado por Laudelina frente a un fiscal provincial de que se trató de un accidente de tránsito es verídico o es una maniobra de defensa.

Alan Cañete, el abogado de la prima del menor, aseguró que su clienta “negó todo” y ratificó que Laudelina mintió al hablar de un supuesto accidente de tránsito, en el que el matrimonio integrado por la ex funcionaria municipal Victoria Caillava y el ex oficial de la Armada Carlos Pérez atropelló al menor y luego se lo llevó, además de amenazarla de muerte para que no cuente lo ocurrido.

Camila Nuñez afirmó ante el fiscal federal de Goya Mariano De Guzmán que el día de la desaparición de Loan, ella “no se separó de Laudelina” cuando todos salieron al naranjal. Además, habló sobre “un movimiento sospechoso de uno de los integrantes de ese almuerzo, que se acercó a hablar con alguien desconocido”.

“Nosotros creemos que está mal informada y mal asesorada”, señaló Cañete, quien calificó de “imposible” la hipótesis formulada por la tía del pequeño de 5 años.

Además, consideró que “Camila tiene miedo” porque se investiga una red de trata de personas. “Nuestro compromiso es con Loan”, recalcó el representante de Camila, que estuvo presente en el almuerzo que tuvo lugar en la casa de Catalina, la abuela de Loan, en 9 de Julio.

“La denuncia es falsa” dicen Carlos Pérez y María Victoria Caillava, acusados por Laudelina de haber matado a Loan Peña

El abogado de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, el matrimonio detenido por la desaparición de Loan, dijo en nombre de sus defendidos que la denuncia de Laudelina Peña “es falsa”.

“Mis defendidos son ajenos al hecho denunciado”, dijo el abogado Ernesto González. “De ser cierto el hecho, la denuncia debió realizarse en este fuero e instancia dada la conexidad con el hecho principal”.

“Se trata de un acto de encubrimiento y de obstruir la acción de la Justicia”, denunció González, que agregó que la declaración de la mujer es “ardid para evitar la investigación”.

El fin de semana, los fiscales pidieron la detención de la mujer, de 45 años, por presunto encubrimiento, por haber “plantado” una zapatilla del niño en el monte de El Algarrobal, según ella, bajo amenaza.

La jueza negó la detención de la tía de Loan, que seguirá en libertad, por considerar que la prueba recolectada era insuficiente como para fundamentar su arresto.

Loan, de 5 años, desapareció el pasado jueves 13 de junio en el campo que rodea la casa de su abuela, Catalina Peña, después de haber participado de un almuerzo. El rastro del niño se perdió después de que fue a buscar naranjas a un árbol ubicado a 600 metros de la vivienda en compañía de dos adultos y otros niños.

La declaración de Laudelina Peña sobre la muerte de Loan

Según la declaración testimonial de Laudelina realizada ante el fiscal provincial fiscal Gustavo Robineau, pasadas las 14:20 horas del pasado 13 de junio, la camioneta de Carlos Pérez habría embestido contra Loan Danila Peña quien regresaba en busca de su padre en el camino del naranjal.

Los comensales no habrían prestado atención al niño quien acompañó a su tío y otros niños rumbo al naranjal desde el interior de la casa, relató. Pero, en un momento del recorrido, el niño fue atropellado accidentalmente por la camioneta de Pérez y Caillava, según el relato de la tía del niño.

Según declaró, al observar dicha situación, se acercó y Caillava le pidió “que no diga nada”: “Allí suben al menor a la caja de la camioneta y dicen que lo van a trasladar al hospital”, destacó la mujer.

Según Laudelina Peña, la ex funcionaria y su marido la “amenazaron de muerte” para que no diga nada y que el comisario Walter Maciel “plantó” la zapatilla.