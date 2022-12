La pregunta sobre Rodrigo de Paul que incomodó a Camila Homs y por qué no irá a Qatar

Durante un evento, la modelo habló sobre sus festejos de cumpleaños y una pregunta sobre su ex pareja la sacó de foco.

Durante el evento de lanzamiento de la temporada del Partido de la Costa 2022/2023, Camila Homs, la ex pareja de Rodrigo de Paul, habló en Implacables sobre sus festejos de cumpleaños y se mostró incómoda por una pregunta acerca del 7 de la selección argentina.

Camila Homs cumplió 27 años a principio de diciembre y realizó “extensivos” festejos para celebrar con sus amigas y familia que finalizaron hace unos días. La modelo contó que está muy feliz con su relación y que de parte de su pareja, Charly Benvenutto, recibió una caja de flores y una cartera.

Cuándo le preguntaron si recibió un llamado de cumpleaños por parte de Rodrigo de Paul, Homs se mostró molesta e incómoda por la pregunta, pero entre risas respondió: “¿Por qué tengo que responderte eso? Me lo reservo para mí”. Teniendo en cuenta los 12 años de romance que tuvo con De Paul, y por su leve sonrisa tras la pregunta, los conductores de Implacables aseguran que recibió un llamado de felicidades por parte del padre de sus hijos.

A su vez, Camila Homs aclaró que no viajará a Qatar para el partido de la semifinal contra Croacia, pero que, junto con sus hijos, “en casa se miran todos los partidos”. El motivo por el que no viajará se debe a un mes de agenda completa por trabajo y porque no quiere recibir comentarios sobre “ser mufa” como los que recibió Tini Stoessel. “Yo creo que la mufa no existe”, finalizó.

