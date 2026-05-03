La postura del PRO sobre las PASO: Ritondo habló de una instancia no obligatoria

El jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados reconoció que las elecciones primarias resultan muy costosas para el país, aunque no las eliminaría

El debate sobre la reforma política en la Argentina sumó un nuevo capítulo con las definiciones de Cristian Ritondo. El jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados se distanció de la intención del Gobierno de Javier Milei de eliminar por completo las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque admitió que el sistema actual requiere cambios urgentes, principalmente por su impacto en las arcas del Estado.

Ritondo defendió la utilidad de las primarias para ordenar la competencia interna de los partidos, pero propuso una alternativa intermedia: que dejen de ser obligatorias. Según el legislador, este cambio permitiría reducir significativamente los gastos operativos sin quitarle al ciudadano la posibilidad de elegir. “El que quiera participar para elegir un candidato lo puede hacer, y el que no, no tiene la obligación”, explicó el diputado, subrayando que esta modalidad mantendría la participación democrática bajando el costo logístico que hoy afronta el país.

En sintonía con esta modernización, el referente del PRO planteó la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas al proceso electoral. Entre sus propuestas se destacan la digitalización de las afiliaciones partidarias y la implementación de mecanismos de votación con validación biométrica, siempre bajo el respaldo de la Justicia Electoral, para dotar al sistema de mayor transparencia y agilidad.

Ritondo y la presentación de Adorni en el Congreso

Más allá de la reforma electoral, Ritondo valoró el reciente informe de gestión brindado por el jefe de Gabinete en el Congreso. Para el legislador, la exposición de Manuel Adorni fue “institucionalmente mejor de lo que se esperaba” y celebró que la sesión no se convirtiera en un “show”, algo que, según su visión, suele perjudicar la seriedad del ámbito legislativo ante la sociedad.

Sin embargo, el diputado aprovechó la ocasión para marcar un límite ético frente a los ataques personales en el recinto. En referencia a las intervenciones que involucraron la vida privada de funcionarios y sus familias, Ritondo fue categórico al señalar que meterse con hijos o esposas está “fuera de cualquier marco que debe tener la política”. Advirtió que relatar movimientos personales es un “exceso absoluto” que no debe naturalizarse, ya que las responsabilidades deben limitarse estrictamente a quienes ejercen la función pública.

En el plano económico, Ritondo ratificó el apoyo del PRO al rumbo adoptado por la gestión libertaria, destacando la reducción del déficit y la baja de la inflación como los pilares correctos para el país. “Creemos que es el camino que la Argentina tiene que tomar”, afirmó con contundencia.

No obstante, el legislador dejó una advertencia respecto a la transparencia gubernamental. Ante la aparición de eventuales denuncias de corrupción, Ritondo señaló que el oficialismo debe actuar con celeridad para no contaminar la gestión. “Hay que aclararlos rápido y apoyar a la Justicia”, concluyó, remarcando que la falta de respuestas inmediatas ante estos episodios termina afectando la credibilidad de toda la clase política.

Fuente: IP