La Policía del Chubut recuperó un vehículo robado en Trelew

Personal de la Comisaría de Gaiman detectó al rodado oculto en un predio sin moradores permanentes. Su hallazgo fue posible gracias a los patrullajes preventivos que se vienen llevando adelante en sectores rurales de la provincia.

En el marco de las tareas de prevención y patrullaje realizadas en sectores rurales, efectivos de la Policía del Chubut lograron recuperar un vehículo que registraba pedido de secuestro vigente por una causa de hurto de automotor.

El procedimiento, llevado a cabo por personal de la Comisaría de Gaiman, se originó a partir de un relevamiento efectuado durante recorridas preventivas, donde efectivos detectaron un rodado oculto en un predio sin moradores permanentes.

Tras las verificaciones correspondientes, se constató que se trataba de un Peugeot 208 Active color blanco, sin chapas patentes, pero con grabado de autopartes coincidente con un vehículo denunciado como sustraído en jurisdicción de la Comisaría Primera de Trelew.

Patrullaje, investigación y allanamiento

Por disposición del juez penal Dr. Nieto Di Biase, se autorizó el allanamiento del predio, lo que permitió concretar el secuestro del rodado y de otros elementos de interés para la investigación.

El procedimiento contó con la participación de personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes, y el vehículo fue trasladado mediante grúa policial a la Comisaría de Gaiman, donde quedó a disposición de la Justicia.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia del Gobierno del Chubut destacaron que este resultado fue posible gracias a los patrullajes preventivos y tareas investigativas permanentes que se desarrollan para reforzar la seguridad.