La Policía del Chubut realizó el cierre de una capacitación especializada en búsqueda de personas con canes

El curso se llevó adelante en Trelew y el Dique Florentino Ameghino a lo largo de una semana. Participaron efectivos policiales de las Policías de Catamarca y Santa Cruz.

En instalaciones de la Jefatura de Policía en Rawson, el subjefe de la Policía del Chubut, comisario general Mauricio Zabala acompañado por los subsecretarios de Justicia, Rodrigo Miquelarena; de Protección Ciudadana, Eduardo Pérez; y de Seguridad Vial, César Vargas, encabezaron el acto de cierre del “Curso Avanzado de Búsqueda de Personas con Canes con rastro específico”.

Durante el acto, Zabala subrayó que este tipo de cursos forman parte del Plan Anual de Formación que desarrolla la Dirección de Capacitación de la Policía del Chubut y destacó que “es un orgullo ver que cursantes de otras provincias se suman a esta iniciativa, mostrando la importancia de la capacitación permanente”.

El subjefe policial valoró el sentido de pertenencia y profesionalismo con el que trabajan los efectivos de la División Canes, y expresó que “esta profesión se lleva en el alma y el uniforme se siente. Felicito a los instructores y al personal por su compromiso constante”, afirmó.

En la ceremonia, se contó además con las presencias de los Directores de la Plana Mayor, jefes de áreas, autoridades de la Municipalidad de Rawson e integrantes de Gendarmería Nacional.

Una División a la altura de las circunstancias

El jefe de la División Canes de Trelew, comisario Saúl Ale, destacó la importancia del Curso y la confianza depositada en su unidad para llevar adelante esta iniciativa especializada.

“Este tipo de capacitaciones demuestran que la División Canes de Trelew está a la altura de las circunstancias en búsqueda de personas por el compromiso de los instructores y el personal que continúa capacitándose para perfeccionar el servicio que brinda a la comunidad”, aseguró.

Además, reconoció – con especial énfasis- la participación de efectivos que viajaron desde Santa Cruz y Catamarca para formarse junto con el personal policial local.

“Me siento orgulloso por poder brindar esta capacitación que fue muy intensa con un equilibrio entre teoría y práctica que resultó fundamental para el aprendizaje”, cerró.

A través de estas acciones, la Policía del Chubut reafirma su compromiso en la capacitación especializada en búsqueda con perros mediante rastros y olores específicos para fortalecer las tareas de rescate de personas y profundizar las investigaciones para brindar los elementos probatorios que requieran las autoridades judiciales en sus respectivas causas.