La Policía del Chubut detuvo a peligroso narco que tenía pedido de captura y era buscado en todo el país

Se trata de “El patrón Gallardo”, uno de los 10 delincuentes más buscados de la Provincia de Santa Fe. La aprehensión se realizó en Puerto Madryn luego de un minucioso trabajo de efectivos de la fuerza chubutense. Fue trasladado al IPP mediante un fuerte operativo de seguridad.

La Policía del Chubut detuvo en las últimas horas a un peligroso narco que tenía pedido de captura y era intensamente buscado en todo el país. Se trata de Héctor Alejandro Gallardo, más conocido como el “Patrón”, uno de los diez delincuentes más peligrosos de la Provincia de Santa Fe con pedido de captura desde hace más de tres años por el homicidio de un hombre en 2022 y con fuerte estructura en el mundo del narcotráfico.

El “Patrón” es el líder fundador de la banda identificada como “El Clan de los Gallardos”, oriundo de Provincia de Santa Fe, quienes operaban como proveedores y distribuidores de sustancias estupefacientes.



Sobre el operativo realizado en Puerto Madryn durante la tarde de este martes, el ministro de Seguridad y Justicia del Chubut, Héctor Iturrioz, destacó que “este peligroso individuo recorrió todo el país y fue la Policía del Chubut la que lo detuvo”.

El operativo

A partir de un alerta emitido por Policía de Santa Fe se obtiene información que indica que en la ciudad de Puerto Madryn se encontraría un prófugo oriundo de esa provincia, que se identifica Walter Gallardo, siendo su identidad real Héctor Alejandro Gallardo, alias el “Patrón” quien registra un pedido de captura por el delito de homicidio, tratándose de un individuo de alta peligrosidad y con estructura criminal del mundo narco.

La información se viene trabajando desde el día 19 de noviembre, con intervención de otras Divisiones especiales, entre ellas la División Búsqueda de Personas, División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales y División Investigaciones Puerto Madryn.

Este martes 2 de diciembre a las 19 horas, personal de la División Drogas informa que sobre la calle Salta 56 de Puerto Madryn, en un edificio, se encontraba una persona de rasgos similares al prófugo. Por tal razón se dispone de un operativo discreto en coordinación de la División Policial de Investigaciones y División Drogas Peligrosas, y finalmente a las 19:55 horas el sospechado sale del interior del inmueble donde se hallaba y se realiza un seguimiento a pie hasta la costa en proximidades de la calle Salta y Avenida Rawson donde finalmente es interceptado y demorado en el lugar.

Allí el individuo se identifica como Walter Gallardo y exhibe un DNI con esa identidad, por lo que ante la similitud con el prófugo y la existencia de tatuajes que hacen a su identidad, a los fines de realizar una corroboración mediante huellas dactilares, se dispone su demora en averiguación de antecedentes y medio lícito de vida, conforme lo acordado con la Fiscal de Turno Angelica Carcano y se lo aloja en Comisaría Segunda.

Se da intervención a la División Policía Científica a fin se realice la identificación prontuarial y una vez efectuado el trámite se coteja la identidad real del sospechado tratándose efectivamente de Héctor Alejandro Gallardo.

Ante ello y acreditada la identidad real se pone en conocimiento a la funcionaria Judicial de Turno Emma Coronel y al comisario Martín Giani de investigaciones de la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe y se articula el alojamiento y traslado del prófugo.

El detenido finalmente fue trasladado al IPP para su alojamiento mediante un operativo de seguridad con Sección Guardia Infantería Madryn.