La hija del astro futbolístico nunca tuvo una buena relación con la última pareja de su padre y siempre se ocupó de dejarlo claro.

Dalma Maradona forma parte de Bondi Live, el streaming producido por Mandarina, y allí se enteró de la confirmación del noviazgo y compromiso de la expareja de su papá, Rocío Oliva, con Néstor Ortigoza. En #ÁngelResponde, la actriz se mostró indiferente con la nueva noticia de su ex madrastra y hasta calificó el romance de “fondo de olla”.

La hija de Diego Maradona nunca tuvo una relación cercana ni de cordialidad con la futbolista, sino que todo lo contrario. De hecho, el punto cúlmine del enfrentamiento que las involucra llegó cuando el ex futbolista falleció y sus hijos no dejaron que la última novia entrara a despedirse.

La polémica reacción de Dalma Maradona al enterarse del compromiso de Rocío Oliva y Néstor Ortigoza: “Fondo de olla”

A casi cinco años de la partida de Diego Armando Maradona y con una situación que escaló hasta lo más polémico, Dalma Maradona9 volvió a enfrentarse a la figura de Rocío Oliva, esta vez por el noviazgo y compromiso de la periodista deportiva con Néstor Ortigoza, ex futbolista de Argentinos Juniors. Si bien decidió, casi, no opinar, sus caras dejaron ver lo que sentía y fue muy dura con la exnovia de su padre.

En el ciclo de streaming #ÁngelResponde, de Bondi Live, donde ella forma parte del panel de Ángel de Brito, junto a Carla Conte y Juli Argentina, la última contó la novedad sobre el compromiso de los ex futbolistas y generó que el público pida la reacción de Dalma.

“Vamos a arrancar con el fondo de olla”, lanzó cuando Argenta, también panelista de LAM, inició a contar el nuevo romance. “Me parece muy bien… qué se yo”, expresó en un principio y hasta se animó a dejar salir una broma: “¿Llamarán a la empresa de mi mamá para que organice el casamiento? Sería demasiado”, señaló. La “Tata”, como reconocen a Claudia Villafañe, es productora de Eventos PlanV y desde allí organiza todo tipo de celebraciones.

Si bien los espectadores del programa comenzaron a pedir el juicio de Dalma, la hija del 10 intentó esquivar el tema, pero terminó por no poder callar. Después de que su compañera contara que fue la hija mayor de Diego Maradona quien compartió un video donde se veía a la nueva pareja estar juntos en un boliche, ella aseguró que “vi el video donde se los veía a los besos en un boliche y lo único que pregunté fue si no sabían que los estaban filmando… No pasé yo el video, lo aclaro porque si no esta sucia va a pensar que la stalkeo”, sentenció.

“Me parece que está bueno”, sostuvo finalmente de manera irónica y entre risas. Además, Juli Argenta recordó la denuncia por violencia de género que enfrenta Ortigoza por golpear a su exesposa y Carla Conté sumó que “le deseamos lo mejor, pero después no digas que no te avisamos Rochi”.

La nueva relación de Rocío Oliva y Néstor Ortigoza abrió muchos interrogantes por el historial de violencia de género que tienen ambos, y también causó las risas irónicas de Dalma Maradona quien aseguró que la expareja de su padre llegó al punto más bajo.