La polémica defensa de un empresario al plan económico de Milei

La promesa de un futuro que nunca llega

La actividad económica en Comercio viene a la baja en estos dos años y el empleo está estancado.

Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), defendió la gestión de Javier Milei a pesar de los despidos y la caída en la actividad económica. “Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio que hay que pagar”, sostuvo.

Las declaraciones tuvieron lugar tras una reunión del Grupo de los Seis con el jefe de Gabinete Manuel Adorni. El G6 lo conforman la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

“Nosotros somos conscientes, es duro reconocerlo, que algunos vamos a quedar en el camino. Pero si es el precio que hay que pagar para que nuestros nietos y nuestros hijos tengan una Argentina normal, un país que progrese, con futuro, yo creo que vale la pena”, dijo Mario Grinman en declaraciones a Mitre.

Es la misma narrativa que desde hace dos años vende el Gobierno: hay que sufrir por un futuro bienestar, pero que las generaciones actuales no van a ver ni disfrutar. Pero tampoco existen elementos de esta política económica que permitan inferir que habrá una mejora a futuro.

Según datos oficiales, la actividad comercial mayorista y minorista viene a la baja desde la asunción de Javier Milei. Incluso en supermercados, donde las ventas bajan todos los meses y la mitad de las operaciones se realiza con tarjeta de crédito, que se ha vuelto el principal medio de pago en estos dos años.

El comercio genera el 20% del empleo privado registrado y se encuentra estancado. Los otros dos grandes sectores, Industria (18,5%) y Construcción (6%) vienen en picada y explican buena parte de los 270 mil puestos de trabajo que se perdieron desde noviembre de 2023.

Fuente: Página/12