La planta que produce Peugeot 208 y 2008 extiende vacaciones a empleados y quedó paralizada

Aunque el retroceso es moderado, ente a un bimestre récord de 2025, varios modelos registran fuertes bajas. La mayor competencia impacta en la industria

Las ventas de autos 0 km comenzaron 2026 con una leve baja respecto del año pasado. Según las cifras de patentamientos de los primeros dos meses del año, el mercado registró una caída interanual de 4,9%, con poco más de 108.000 unidades vendidas en enero y febrero frente a las 114.000 del mismo período de 2025.

El retroceso, de todos modos, no es considerado significativo dentro del sector, ya que la comparación se realiza contra un arranque de año particularmente fuerte. En ese contexto, los concesionarios agrupados en la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) mantienen una perspectiva positiva para el resto del año: estiman cerrar 2026 con alrededor de 650.000 vehículos patentados, lo que implicaría un crecimiento cercano al 5%.

Venta de autos: caídas importantes entre los modelos más vendidos

Sin embargo, al analizar el desempeño por modelo aparecen señales más claras de enfriamiento. La mayoría de los vehículos que lideran el ranking de ventas repiten posiciones respecto de 2025, pero con caídas interanuales significativas.

Entre los diez modelos más vendidos del país, sólo uno logró crecer: la Ford Territory, que ocupa el cuarto lugar y registró un salto de 147% en sus patentamientos. En el resto predominan retrocesos superiores al 20%, con dos excepciones que moderaron el descenso: la Toyota Hilux, que se mantiene como líder con una baja de 4,9%, y la Chevrolet Tracker, novena en el ranking, con un retroceso de 9,3%.

Uno de los factores que explica este escenario es el aumento de la competencia en el mercado. Desde la llegada del gobierno libertario y la apertura comercial, la cantidad de modelos disponibles en las concesionarias creció de manera significativa. Según una estimación de la Cámara de Importadores de Automotores (CIDOA), en dos años la oferta pasó de 443 a 630 variantes.

En ese nuevo contexto, algunas marcas que históricamente dominaron el mercado interno enfrentan mayores dificultades. Peugeot, por ejemplo, sigue entre las preferidas de los consumidores argentinos, pero acusa el impacto de la competencia y de un fuerte desplome de sus exportaciones hacia Brasil.

La planta que produce Peugeot, en alerta

Ese doble golpe —menor demanda local y caída de ventas externas— repercute directamente en la actividad de su planta en la localidad bonaerense de El Palomar, donde se producen el Peugeot 208, el SUV Peugeot 2008 y los utilitarios Peugeot Partner y Citroën Berlingo.

La fábrica ya había adelantado sus vacaciones en diciembre para realizar un “ajuste de inventario” y extendió su receso durante todo febrero, hasta el 2 de marzo. Tras reanudar la actividad, esta semana la planta volvió a detener su producción. Fuentes del sector indicaron que se trata de una parada técnica “para ajustar producción y stock con los proveedores”.

El complejo industrial pertenece al grupo Stellantis, surgido de la fusión global entre Fiat-Chrysler y Peugeot. La compañía también opera la planta de Fiat en Córdoba, donde se producen el Fiat Cronos y las pick ups Fiat Titano y RAM Dakota.

Tanto el Cronos como el Peugeot 208 —dos modelos que lideraron las ventas en el país durante más de cinco años— atraviesan actualmente un período de fuerte retroceso. El Cronos, segundo en el ranking, registró una caída interanual de 28% en el primer bimestre, mientras que el 208, tercero, retrocedió 41,5%.

Otros modelos de la marca francesa muestran un comportamiento similar. El SUV compacto Peugeot 2008 se ubicó décimo en el ranking del bimestre con una caída de 19,9% frente a 2025, mientras que el utilitario Peugeot Partner aparece en el puesto 42 con un retroceso de 18,8% en los patentamientos.

La diferencia entre la situación de Fiat y Peugeot dentro del grupo Stellantis se explica, en gran medida, por el desempeño en Brasil. En el país vecino, Fiat figura entre las marcas líderes de un mercado que supera los tres millones de unidades anuales, lo que permite sostener las exportaciones desde la planta cordobesa.

El panorama es distinto para Peugeot. “Las exportaciones de la marca a Brasil se desplomaron. En general no es fácil vender vehículos de marca francesa en ese mercado, y si además hay que sumar un 15% de impuestos argentinos en el precio de exportación, se vuelve demasiado difícil”, señalaron fuentes del sector.

La situación de El Palomar tampoco es un caso aislado dentro de la industria automotriz local. General Motors anunció un esquema de suspensiones de una semana por mes durante el primer semestre de 2026, mientras que Volkswagen y Renault dejaron de producir algunos modelos —como el Volkswagen Taos y los Renault Sandero, Stepway y Logan— para avanzar con nuevas inversiones vinculadas a la fabricación de una pick up en sus plantas.

A ese escenario se suma la salida de Nissan de la producción local, concretada en octubre del año pasado. Como resultado, la fabricación de vehículos en el país acumula en lo que va de 2026 una caída de 30,1%.

En la planta de El Palomar trabajan actualmente unos 2.500 operarios distribuidos en dos turnos. Por el momento no existe un cronograma formal de suspensiones, aunque en el sector no descartan nuevas jornadas de ajuste de inventario una vez que se retome la actividad, prevista a partir de este lunes.

Fuente: IP