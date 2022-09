La pícara respuesta de Lali cuando le preguntaron por los rumores de romance con Wos

Luego de que se especulara sobre una posible relación entre ellos, la cantante se pronunció por primera vez sobre el tema

No hay dudas de que el 2022 se convirtió en un gran año para Lali Espósito y eso que aún faltan cuatro meses para que llegue a su fin. Después de pasar la pandemia alejada de los escenarios, tuvo su regreso triunfal y agotó todas sus fechas en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que tuvo que agregar dos nuevas funciones, y es que como dice su última canción “2 son 3″. Sin embargo, recientemente otro asunto tomó relevancia en las redes: su situación sentimental. Tras la aparición de un video, comenzaron a resonar fuertes rumores de romance con Valentín Oliva, mejor conocido como Wos, pero ella, fiel al estilo que la caracteriza, dio su versión sobre el tema.

Las especulaciones sobre el supuesto acercamiento amoroso entre los cantantes comenzaron a partir de un acontecimiento que tuvo lugar el pasado sábado 27 de agosto en el Movistar Arena. En Es por ahí, el programa que conducen Julieta Prandi y Luis “el Tucu” López por la pantalla de América, Guido Zaffora, presentó un chimento enigmático y reveló que el intérprete de “Canguro” estaría muy cerca de la actriz. Fue al show con amigos y compartió una foto en su cuenta de Instagram, donde se pudo ver a la intérprete de “Diva” en escena, y escribió: “Pero claro”. Por su parte, ella le devolvió el gesto y subió la publicación junto a un corazón.

“Tenemos fotos de ellos muy acaramelados”, sostuvo el panelista e indicó que estuvieron “bien agarrados y apretados” tras la función. “No se podían despegar. Estaban ‘abrochados’”, aseguró. Asimismo, mostró una foto donde estarían dándose un abrazo en el palco y comentó que tenían energía de “chaca chaca”. Rápidamente, los rumores comenzaron a resonar con más y más fuerza. Recientemente, a la protagonista de Sky Rojo (Netflix) le preguntaron sobre el tema, pero su repuesta no convenció del todo a sus fanáticos.

Alejandro Castelo, cronista de LAM (América) encontró a Lali y aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre Wos. “Es muy groso. Se llevó todo en los Premios Gardel. Merecidísimo”, fue la primera repuesta que dio Espósito, y en la misma línea agregó: “Es re fachero. Valentín es lo más”. A su vez, él le consultó si estaba al tanto de los rumores que circulaban en las redes sobre un supuesto romance entre ellos. “Algo vi, no te voy a fingir demencia. Nos reímos con Valentín (Oliva) y dijimos ‘viste todo lo que dijeron’”, comentó.

La bailarina se limitó a decir que el intérprete de “Arrancármelo” estuvo en el Disciplina Tour junto a otros amigos artistas. “Somos colegas, nos dedicamos a la música los dos. Ya nos conocemos, por eso vino a mi show. Invito a amigos, músicos que conozco, que quiero… ”, aseguró. Pero, el periodista aprovechó para redoblar la apuesta y sin rodeos le preguntó: “¿No están saliendo?”.

Con el estilo que la caracteriza y una sonrisa pícara en el rostro, la ex Casi Ángeles sostuvo: “No, me mata la pregunta. Igual si algo que me identifica es que nunca vas a saber mucho de mí, sabelo. Viste, con eso te dejo”. De esta manera, dio por finalizado el tema y pasó a otro. No obstante, la respuesta no sonó tan contundente como las que suele dar y sus fans aún no descartan las posibilidades de un posible romance entre ellos.