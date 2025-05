La pelea por las represas: Chubut quiere un rol protagónico en el destino de Futaleufú 

A semanas del vencimiento de la concesión de la hidroeléctrica, el gobernador Torres anticipó que no aceptará prórrogas sin condiciones. Reclama energía más barata, inversiones y participación directa en la renegociación del contrato. La disputa se enmarca en una tensión regional en la que Río Negro y Neuquén piden por el control de los complejos en el Comahue

La pulseada por el control de las represas patagónicas suma un nuevo capítulo. Esta vez, el foco está en Chubut, donde el gobernador Ignacio “Nacho” Torres confirmó que la provincia exigirá tener un papel central en la renegociación del contrato de concesión del complejo hidroeléctrico Futaleufú, cuya concesión vigente vence el 15 de junio.



“Queremos un nuevo contrato que garantice energía más barata para los chubutenses, mayor inversión en infraestructura y un reparto más justo de los beneficios”, expresó Torres durante su reciente visita a Esquel. La represa —ubicada a pocos kilómetros de Esquel y Trevelin— produce más del 90% de su energía para ALUAR, la empresa de aluminio radicada en Puerto Madryn, mientras que las comunidades cordilleranas conviven con tarifas elevadas y déficit en el tendido eléctrico.



El mandatario sostuvo que la nueva Empresa Provincial de Energía, recientemente creada por ley, será protagonista en la discusión. “Los recursos son de las provincias. No vamos a aceptar una nueva prórroga automática con las mismas condiciones”, advirtió.



El caso Futaleufú no es aislado. En el norte de la Patagonia, Neuquén y Río Negro enfrentan un conflicto similar por las represas del Comahue —como El Chocón, Alicurá, Arroyito y Piedra del Águila— cuyo proceso licitatorio impulsado por Nación genera fuertes cuestionamientos por no respetar la soberanía energética provincial.



En ambos frentes, los gobernadores exigen autonomía para gestionar los recursos hidroeléctricos, al amparo del artículo 124 de la Constitución Nacional que reconoce la titularidad provincial sobre los recursos naturales.



En Chubut, organizaciones sociales, políticas y ambientales también reclaman que el fin de la concesión sea el inicio de un proceso de “provincialización” de la represa Futaleufú. Argumentan que la obra fue construida con fondos estatales, provocó importantes impactos ambientales en el Parque Nacional Los Alerces, y no ha dejado beneficios equivalentes para las comunidades locales.



El debate también involucra a los municipios cordilleranos de Esquel, Trevelin y Cholila, cuyos intendentes acompañan el planteo de Torres para ser parte de la mesa de negociación.



Uno de los ejes principales del reclamo es la equidad tarifaria. “Pagamos una de las tarifas más altas del país cuando la energía se genera aquí mismo”, cuestionó el gobernador. Además, propuso que el nuevo contrato incluya compromisos concretos para desarrollar nuevas líneas de tendido eléctrico en la región, donde “tenemos un atraso de décadas”.



Torres también destacó que, con superávit fiscal y una empresa energética propia, Chubut está en condiciones de asumir responsabilidades de gestión directa. “Es una oportunidad para cambiar una matriz desigual y construir un modelo más justo, con energía accesible y desarrollo local”, concluyó.

Fuente: La Tecla Patagonia