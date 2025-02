La pelea de Yanina Latorre y Diego Latorre por culpa de la China Suárez y Mauro Icardi

La panelista y su marido se trenzaron en redes en un picantísimo ida y vuelta conyugal. ¿Qué pasó ahora?

Yanina Latorre pasó unas vacaciones diferentes este verano en Miami, atenta a la “novela turca” de Mauro Icardi, la China Suárez y Wanda Nara, de la que se convirtió en una protagonista más. Pero además de recibir ataques de la “nipona”, lo que Yani tuvo que atajar fueron los reclamos de su marido, Diego Latorre.

Lo cierto es que el rebote de las historias de IG de Yanina con las que entretuvo a medio mundo desde la playa trajo diversas consecuencias en la vida conyugal de la angelita estrella. Por un lado, la catapultó como influencer a niveles estratosféricos. Por otro, Diego empezó a saborear las bondades del “efecto derrame”.

Sí, después de hacerse famoso por el latiguillo de la “latita de atún” con la que Yanina calmaba su hambre en Miami, el ex futbolista empezó a volar por su cuenta y a gozar de sus propios canjes, cosa que le espetó a su mujer con picantes posteos que ella, por supuesto, respondió.

“¡Mira la picadita que voy a disfrutar! No le digan nada a Yanina, por favor… sean comprensivos conmigo. Ella me tuvo a atún durante 15 días”, dijo Diego en un video, a lo que su mujer lo señaló: “Vos sí que la pasas bien a costa mía”.

El picante cruce de Diego Latorre y Yanina

“Estoy tratando de abrirme paso solo. Siento que ya te necesito menos que antes. Hay marcas que quieren exclusividad conmigo”, fue la respuesta de Diego a Yanina, orgulloso de su nueva veta que empezó a pulir gracias a su esposa, luego de lamentarse de la falta de emprendedores en Miami en enero, cuando estaba él.

Lo cierto es que Yanina no se la dejó pasar. Filosa como siempre, la rubia dejó en claro quién es la artífice de este éxito total en redes: “¡Qué moral tenés! jajaja No te creas! Sin mí no sos nada”.

Por Florencia González-Revista Paparazzi