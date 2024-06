La paradisíaca escapada de Isabel Macedo al Mar Jónico: “Taormina, ti amo”

A través de las redes sociales, la actriz mostró sus días de descanso en la costa mediterránea del viejo continente

uego de acompañar a su marido, Juan Manuel Urtubey, a un casamiento celebrado en Italia, Isabel Macedo decidió tomarse un tiempo para relajarse al sol. Alejada de los vestidos de etiqueta y los eventos multitudinarios, la intérprete aprovechó y se relajó ante los días cálidos del verano europeo. Con un paisaje paradisíaco, la actriz se distendió en las aguas del Mar Jónico, en Europa.

“Taormina. Ti amo. Primera vez en el Mar Jónico”, escribió la modelo desde la ciudad ubicada en la costa este de Sicilia, la cual está bañada por las aguas cristalinas que mostró en las imágenes. Ataviada con una bikini, un par de anteojos y una gorra, la mujer descansó a pleno en los días soleados. Y para mejorar el momento, se la vio disfrutando de un postre helado para combatir las altas temperaturas.

La antagonista de Margarita, la secuela de la serie Floricienta, de Cris Morena, no se mantuvo alejada del mar, sino que aprovechó para darse un refrescante chapuzón. Dejó constancia de ello, ya que no solo posó ante la cámara para tener algunas postales del momento, sino que también grabó una de sus tantas zambullidas.

El posteo alcanzó gran repercusión en las redes sociales, en especial por parte de sus más de 2,1 millones de seguidores. “Bella y elegante como siempre”, “Señora Isabel, a usted no se le pasan los años, cada vez más bonita”, “Se ve que Taormina te ama y te sienta muy bien”, “Una sirena. Lugar impecable”, fueron algunos de los tantos comentarios que se destacaron. También hubo recomendaciones por parte de los internautas, quienes le indicaron los lugares turísticos a los que debería ir durante su paso por el continente europeo.

La intérprete disfrutó a pleno de su escapada a la costa italiana (Instagram)

Cabe mencionar que hasta hace poco, Macedo estuvo trabajando a toda potencia por su nuevo trabajo en el spin-off de la serie de Morena, la cual protagonizó en ese entonces Flor Bertotti. Una vez más, la actriz volvió a ponerse en la piel de la villana, que supo lucir hace dos décadas atrás. A la hora de referirse a su retorno a la ficción televisiva, ella expresó su alegría en las redes sociales. “No puedo parar de llorar al ver videos e imágenes de todo lo que pasó en estos 20 años de Floricienta y todo lo que se viene”, aseguró a través de su cuenta personal en Instagram.

Isabel reveló cómo nació el famoso cantito de Floricienta

A principios de mayo de este año, la pareja de Urtubey rememoró su icónico lugar en la ficción de Cris Morena. Siendo Delfina, la antagonista, una de las figuras más destacadas en las historias, ella decidió dejar su marca en la pantalla chica. Esto lo logró sin lugar a dudas, en especial por el particular canto que realizaba en sus escenas: “Alguien está en problemas”.

En medio de su paso por el estudio de Noche al Dente (América), la invitada se refirió al inminente estreno de su nuevo proyecto, en el cual volvió a encarnar al personaje que supo crear Cris Morena. Así, la intérprete fue consultada específicamente por la villana que supo interpretar, lo cual dio a lugar su cantito. “Se me ocurrió a mí”, señaló Macedo en ese momento.

“Miraba muchas cosas, escribía y le dedicaba mucho tiempo aunque ya estaba el trabajo en proceso. Le pedí permiso al director, a ver si lo podía hacer, me dijo que lo podíamos probar una vez y si pegaba. Después, ya era tratar de no hacerlo tantas veces por capítulo, entonces me iba anotando en qué capítulo lo había hecho para hacerla una vez, cuando fuera muy necesario”, agregó.

“Muy importante los chicos de edición de musicalizarla con sonidos de serpiente, porque eso después disparó a que su mascota fuera una serpiente de peluche”, recordó Macedo acerca de las particularidades de su recordado personaje.