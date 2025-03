La palabra de la China Suárez y Maxi López luego de la aparición de unos chats que los involucraban

La actriz y el futbolista decidieron dar su versión de los hechos luego de que en Desayuno Americano mostraran una serie de mensajes entre ambos

Los mensajes de Maxi López hablando de su encuentro amoroso con la China Suárez

La novel turca parece no tener fin y no deja de sumar capítulos. Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez se encuentran en medio de una batalla en redes sociales y ahora Maxi López se sumó a esta historia. En Desayuno Americano (América TV) mostraron una captura de pantalla de un chat que sugería que Maxi y la China habrían tenido una relación tiempo atrás.

Este nuevo capítulo comenzó luego de que una modelo llamada Lúa Martínez decidiera filtrar en sus redes sociales una conversación que habría mantenido con el exfutbolista. En este intercambio el empresario le habría contado del encuentro íntimo que tuvo con la actriz de Casi Ángeles. “La China co… mal”, dice uno de estos mensajes y lo generó la respuesta de la modelo: “¿Mal de bueno o mal de mal?“.

“¿La garch… a la China? Hdp”, le consultó Martínez y la respuesta del exdeportista no tardó en llegar. “Sí, ni ella, ni él lo saben”, escribió, se cree que haciendo referencia a Wanda e Icardi.

El chat en el que Maxi López confirmaría su romance con la China

En cuanto a la reacción de La China ante la filtración de los chats, la actriz decidió abordar los rumores de manera directa pero con un toque de ironía y humor. En lugar de hacer un comentario largo en sus propias redes sociales, como suele hacer en situaciones de controversia, eligió una respuesta menos convencional.

La China reaccionó al escándalo publicando un comentario en la cuenta de Instagram de América TV, el canal donde se difundió la filtración. En respuesta al video que mostraba las supuestas conversaciones entre López y una amiga, Suárez expresó con sarcasmo: “Ajajajajajjajajajajajajaa UN límite. UNO”. Con este mensaje, la actriz dejó en claro su fastidio por la difusión de rumores falsos, pero, en lugar de adoptar un tono serio o defenderse extensamente, optó por mostrar su desdén de forma más relajada.

Este tipo de respuesta, más irónica que directa, es característica de la forma en que Eugenia se ha manejado en situaciones similares, eludiendo a veces dar explicaciones formales y, en su lugar, usando su humor para dar cierre a los rumores.

La irónica respuesta de Eugenia a los supuestos chats de López

Un par de horas más tarde llegó la respuesta de López. Al aire de Puro Show (El Trece) mostraron la escueta contestación que dio cuando le consultaron por mensaje directo de Instagram acerca de la noticia.

“Hola Maxi, buenas noches. Te escribo para consultarte de los supuestos chats que están hablando que te involucran con la China Suárez. Dicen que estuviste con ella ¿podrías agregar algo?, dice el mensaje que le enviaron y la respuesta fue corta y al pie: “Es mentira”. Algunas personas no tardaron en señalar a Nara como la persona detrás de esta filtración, con el objetivo de generar problemas entre Mauro y su novia.

Cabe recordar que el exdelantero del Barcelona se encuentra en pareja con Daniela Christiansson hace 10 años por lo que esto generó preguntas acerca de la línea de tiempo, puesto que cuando el empresario se separó de Wanda, Eugenia tenía tan solo 21 años y estaba terminando su relación con Nicolás Cabré.

La contundente respuesta de Maxi López a los chats que lo vincularían con Suárez

Meses atrás, comenzó a circular la versión de que se había separado de su esposa, Daniela. Los rumores destacaban que después de años de desgaste, López y Christiansson habían decidido poner punto final a su vínculo. Por esa razón, el exjugador de River Plate había extendido su estadía en Argentina. Sin embargo, la situación cambió rápidamente cuando la modelo se expresó en redes sociales y se refirió a la situación de crisis.

“Estoy un poco cansada de las mentiras y de toda esta imaginación que hay por ahí”, comenzó escribiendo en español la modelo sueca junto a emojis de una cara bostezando y otra arrojando los ojos al aire. Luego, la esposa de López continuó explicando la situación: “Estamos muy bien y somos una familia feliz que se apoya mutuamente. No hay ninguna crisis”, cerró junto a un corazón rojo. Junto a estas palabras, Daniela agregó una imagen con Maxi y su pequeña hija en común sonriendo ante la cámara.

Por Lucía Consiglieri- Infobae