La oposición en Israel se une para desbancar a Netanyahu

Tras la caída del líder húngaro Viktor Orbán, dos figuras de la oposición israelí unen fuerzas para intentar desalojar del poder al primer ministro, Benjamín Netanyahu.

El 26 de abril de 2026, Naftali Bennett, considerado por muchos como el principal rival del actual primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que uniría fuerzas con Yair Lapid, del partido centrista-liberal Yesh Atid, de cara a las elecciones israelíes, que se celebran en octubre. El nombre del nuevo partido es BeYachad, que en hebreo significa “juntos”.

Bennet lideró anteriormente el partido de extrema derecha Hogar Judío y el Consejo Yesha, la organización que agrupa a los ayuntamientos de los asentamientos judíos en la Cisjordaniaocupada ilegalmente.

Bennet espera conseguir el apoyo de la derecha y de los detractores de Netanyahu junto a Lapid, que representa a los israelíes laicos. Los analistas interpretan esto como un intento de Bennet de presentarse como el líder legítimo de la corriente sionista mayoritaria de la sociedad israelí.

El descenso del apoyo a Lapid

Tal Schneider, corresponsal diplomático y político del Times of Israel, afirma que el descenso del apoyo a Lapid y el deseo de la oposición israelí de no perder ningún escaño en el próximo Parlamento israelí han influido en la formación de la coalición.

“No solo era importante para Lapid, sino para todo el bloque”, explica Schneider a DW. En Israel, el partido más grande suele tener la primera oportunidad de formar una coalición. Sin embargo, para que el líder de una formación se convierta en primer ministro del país, lo que importa es el número total de escaños que ostentan los partidos dispuestos a formar parte de una coalición.

Schneider afirma que otra razón para crear BeYachad es el objetivo de construir el partido más grande del país. Pero Schneider cree que esto solo es probable si otra fuerza de la oposición se une a BeYachad, como el Partido Yashar, liderado por el exgeneral del ejército Gadi Eisenkot.

“Bennet y Lapid son mis socios (políticos)”, dijo Eisenkot, añadiendo que había hablado con ambos desde que unieron sus fuerzas. Y aseguró que el único objetivo del bloque era conseguir el máximo de votos en unas elecciones que Eisenkot calificó como “las más importantes de la historia de Israel”.

Encuestas poco alentadoras para la oposición

Una encuesta del medio israelí Walla sugiere que la alianza entre Bennet y Lapid ha beneficiado al partido Yashar de Eisenkot (15 escaños en lugar de 12) y al Likud de Netanyahu (28 escaños en lugar de 24).

Según la encuesta, BeYachad obtendría 27 escaños, mientras que sondeos anteriores sugerían que los partidos liderados por Lapid y Bennet obtendrían 31 escaños si se presentaran por separado.

La encuesta de Walla también sugiere que la dinámica entre los actuales bloques electorales se mantendría sin cambios. Mientras que se espera que la oposición obtenga 59 escaños, dos menos que la mayoría necesaria para formar una coalición, el bloque de Netanyahu obtendría 51.

Se espera que los otros diez escaños vayan a parar a los dos partidos de mayoría árabe de Israel: la Lista Conjunta, formada por el partido comunista Hadash y el partido árabe laico Ta’al (5), y Ra’am (Lista Árabe Unida), una formación musulmana conservador (5).

Hungría, modelo a seguir para la oposición israelí

No es casualidad que Lapid y Bennett se hayan referido en repetidas ocasiones a la derrota electoral de Viktor Orbán en Hungría. Schneider también ve similitudes entre los Gobiernos de Orbán y Netanyahu.

“Vemos la angustia que sienten muchos ciudadanos israelíes al ver cómo se están viendo mermados los medios de comunicación, los tribunales, las libertades civiles y la libertad de manifestación”, afirma, y añade que, al igual que Orbán, Netanyahu ejerce un “fuerte control” sobre las autoridades de seguridad israelíes y parte de los medios de comunicación.

¿El conflicto palestino, un tema sin importancia?

Mientras tanto, el conflicto con los palestinos, que durante décadas ha marcado la división política israelí, apenas se menciona. Schneider subraya que esto se debe en parte a los atentados terroristas perpetrados por Hamásel 7 de octubre de 2023.

“La mayor parte de la opinión pública israelí no ve ninguna posibilidad de resolver el conflicto”, afirma, argumentando que la derecha y la izquierda israelíes han dejado de lado sus diferencias sobre la cuestión palestina en un intento por salvar las estructuras democráticas de Israel.

Dado que Naftali Bennett ya ha reiterado su rechazo a permitir un Estado palestino, los palestinos de los territorios ocupados tienen pocas esperanzas de que un posible cambio de poder en Israel les beneficie.

Por Felix Tamsut – DW