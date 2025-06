La oposición aprobó aumento de haberes y bono a jubilados y la prórroga de la moratoria previsional

La oposición ya piensa en reunir dos tercios de la cámara de Diputados para rechazar el eventual veto de Milei. En la sesión aprobaron también la emergencia de discapacidad.

La oposición logró darle media sanción a los proyectos de ley —que ahora deberán ir al Senado— para aumentar de emergencia los haberes de los jubilados en carácter de “emergencia” por un 7,2%, así como el aumento del bono, hoy congelado desde marzo del año pasado en 70 mil pesos, a $110.000. El Gobierno ya había anticipado que vetaría cualquier proyecto que repercutiera en el orden fiscal, y dan por descontado que si se aprobaba en Diputados, en el Senado saldrá con mayor facilidad.

Con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, la oposición, de la mano de Unión por la Patria, Encuentro Federal (bloque que preside Miguel Ángel Pichetto), Democracia para Siempre (los radicales de Facundo Manes), la Coalición Cívica (de Elisa Carrió) y la Izquierda lograron aprobar el proyecto.

Asimismo, con 111 votos afirmativos, 100 negativos y 15 abstenciones, UxP dio la sorpresa de la jornada al lograr la aprobación de la prórroga de la moratoria previsional, un proyecto que no se esperaba que lograra la media sanción, ya que el resto de los bloques opositores habían acordado aprobar el proyecto de una prestación proporcional en base a los aportes de quienes no cumplan con los 30 años necesarios para jubilarse pero sí tengan la edad para hacerlo. Este proyecto extiende por dos años más la moratoria que había vencido en marzo de este año.

Después de la medianoche, con 148 votos afirmativos, 71 negativos y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó además el proyecto de emergencia en discapacidad, que presentó Unión por la Patria

Esta vez sí hubo quorum

131 diputados se sentaron a dar quorum y es por eso que hay una maratónica sesión este miércoles en la Cámara de Diputados del Congreso. Entre los temas centrales a debatirse estarán las propuestas para actualizar los haberes y el bono para los jubilados, así como la moratoria previsional. Además, llegan con dictamen los proyectos para declarar una emergencia en Discapacidad y una emergencia hídrica para los municipios más afectados por las inundaciones. En el medio, se colaron algunos proyectos sobre la crítica situación del Hospital Garrahan e intentarán también emplazar proyectos sobre el financiamiento universitario y hasta una moción para activar la comisión investigadora de $Libra.

Así como en el último intento de la oposición por sesionar fueron clave las ausencias de legisladores vinculados a gobernadores que mantienen sintonía con el Gobierno de Javier Milei, hoy se repitió la misma lógica, pero esta vez sí se sentaron, por ejemplo, los diputados que responden al gobernador cordobés Llaryora. También fueron clave la presencia de tres radicales —entre ellos Julio Cobos— que desobedecieron a la conducción de Rodrigo de Loredo (UCR). Por último, la exlibertaria Lourdes Arrieta también se sentó a dar quorum.

Desde Casa Rosada ya adelantaron que vetarán cualquier iniciativa que altere el orden fiscal. El propio Martín Menem se reunió con el ministro Luis Caputo, donde le acercaron estimaciones de un costo del 1,8% del PBI si se aprobaran las iniciativas de la oposición. En diálogo con PERFIL, el legislador libertario José Luis Espert, antes de ingresar al recinto afirmó que el Gobierno no ve viable ninguna de las propuestas. Consultado incluso por la emergencia en zonas afectadas por inundaciones, Espert dijo “hay que ver el costo fiscal que tiene eso”. Es que todas estas iniciativas deben pasar también por la Comisión de Presupuesto que el diputado mantiene dormida para tratar la mayoría de esos proyectos.

El quorum se logró con 95 de 98 diputados de Unión por la Patria, 12 de 15 de Encuentro Federal (el bloque de Pichetto), 7 de los 12 de Democracia para Siempre (los radicales díscolos de Manes), los 6 de la Coalición Cívica, los 5 del interbloque de la Izquierda, 3 de 14 de la UCR que desobedecieron a De Loredo (Cobos, Quetglas y Sarapura) además de Barletta (monobloque Unidos), Arrieta (monobloque Transformación) y Acevedo (uno de los dos que integran Por Santa Cruz).

Uno de los bloques convocantes a la sesión, Democracia para Siempre aportó 7 de los 12 legisladores, ya que Mariela Coletta y Marcela Antola llegaron tarde, la pampeana Marcela Coli no concurrió porque tiene un familiar enfermo, el correntino Manuel Aguirre está enfermo, y el chaqueño Juan Carlos Polini no concurrió a pedido de su gobernador Leandro Zdero, según informaron fuentes parlamentarias.

Aprobaron la ley de Emergencia de Discapacidad

Con 148 votos afirmativos, 71 negativos y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de emergencia en discapacidad, que presentó Unión por la Patria. Esta medida entraría en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca el aumento del monto mínimo de las pensiones por discapacidad, además de una actualización automática mensual de esta cantidad.

Sorpresa en Diputados: UxP logró aprobar su propuesta de prorrogar la moratoria previsional

Con 111 votos afirmativos, 100 negativos y 15 abstenciones, UxP dio la sorpresa de la jornada al lograr la aprobación de la prórroga de la moratoria previsional, un proyecto que no se esperaba que lograra la media sanción, ya que el resto de los bloques opositores habían acordado aprobar el proyecto de una prestación proporcional en base a los aportes de quienes no cumplan con los 30 años necesarios para jubilarse pero sí tengan la edad para hacerlo.

Este proyecto extiende por dos años más la moratoria que había vencido en marzo de este año.

Diputados aprobó el proyecto de ley para aumentar de emergencia los haberes y el bono de los jubilados

Con 142 votos a favor, 67 votos en contra y 19 abstenciones, la oposición logró darle media sanción al proyecto que contempla aumentar de emergencia los haberes de los jubilados en caracter de “emergencia” por un 7,2%, así como el aumento del bono, hoy congelado desde marzo del año pasado en 70 mil pesos, a $110.000

Se votan los proyectos previsionales: aumento, bono y moratoria previsional

Terminaron todos los oradores de todos los bloques y comenzaron a sentarse todos los diputados de la oposición y el oficialismo para votar. Antes, Tolosa Paz, de UxP, y Nicolás Massot, leyeron los dictámenes de unidad que acordaron en la oposición.

Allí, explicaron en primer lugar un aumento del 7,2% para los haberes jubilatorios salvo para los regímenes especiales. Por otro lado, se otorgaría de bono el monto de $110.000 que permanece congelado en 70 mil pesos desde marzo del año pasado.

Pichetto advierte al gobierno: “Cuidado con pensar que con la macro se ganan elecciones”

El jefe del bloque EF, Miguel Pichetto, advirtió al gobierno sobre sectores que comienzan a mostrar disconformidad con el rumbo económico: “El problema del jubilado emerge como un dato relevante. Pero acá también está el problema de la economía que no crecemos. Algo está mal en Dinamarca, algo está mal en la generación de empleo porque en 2015 había 6,2 millones de trabajadores en relación de dependencia formal. Hace 10 años. El crecimiento de la población fue de un 25% y ahora en el 2025 hay la misma cantidad de trabajadores”.

“Y le agrego otros elementos de la economía real. Empiezan a aparecer problemas graves: pymes que cierran, pymes que empiezan a despedir personal, el sector petrolero, importantísimo, hay empresas despidiendo personal. Hay luces amarillas en la cadena de pagos. Los bancos empiezan a monitorear la morosidad que trepó en marzo más que en los últimos tres años, los prestamos personales hay una morosidad de 4% en un máximo de 9 meses, la cantidad de cheques rechazados llegó al máximo nivel de los últimos 5 años. Son datos de la micro. Yo esta experiencia la viví. Cuidado con pensar que con la macro se ganan las elecciones. Octubre es una realidad muy lejos, y hay una realidad social abajo que plantea demandas que no alcanzan solo con bajar la inflación. Y el gobierno las debiera tener en cuenta”, agregó.

Juan Manuel López recordó que Bullrich también votó a favor de una moratoria en 2014

El diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, recordó que la actual ministra de Seguridad del Gobierno, Patricia Bullrich, en 2014 votó a favor de la prórroga de la moratoria jubilatoria: “Era una degenerada fiscal de aquel entonces, la votó sentadita lo más tranquila. O sea la ministra de ustedes es parte del problema de estos dos millones de jubilados más que hay sin aportes y que le echan la culpa sólo al kirchnerismo”. También mencionó a otros funcionarios del Gobierno, Federico Pinedo y Federico Sturzenegger. El amigo Fede Pinedo, funcionario de este Gobierno también votó esa moratoria”.

“El problema del déficit fiscal argentino fue el problema de la demagogia de todos”, afirmó.

“No es que uno le quiera marcar la cancha al Gobierno, no queremos que la crueldad se apodere del programa de estabilización económica. Es cierto que hay que ser prudentes, y es cierto que hay que salir de una inflación de décadas, pero no se puede hacer de cualquier manera. Frente a la imposibilidad de diálogo vamos a volver a probar una media sanción, que probablemente sea ley, y que probablemente el Presidente la vete y que veremos si insiste o no”, dijo y agregó: “Vamos a volver al mismo lugar. Por un capricho y un posicionamiento del Presidente y de su equipo económico”.

UCR propone prestación proporcional a jubilados

La presidenta de la comisión de previsión social, la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning, se refirió a un proyecto de su espacio para quienes tengan “entre 10 y 29 años de aportes”, es decir, que no hayan llegado a los 30 años necesarios para jubilarse pero están en edad de hacerlo.

“Si queremos hacer algo nuevo, tenemos que hacer algo nuevo”, afirmó al criticar la propuesta de renovar la moratoria, y criticando el déficit fiscal. “¿De qué vale aportar, si al final del camino todos vamos a cobrar igual?”, agregó.

Vale destacar que a pesar de su propuesta, ni ella ni 11 de los 14 miembros de la UCR que conduce Rodrigo de Loredo se sentaron a dar quórum hoy para debatir los proyectos previsionales.

Massot cuestionó los fondos que el gobierno le dio a la SIDE y pidió dárselos a los jubilados

“Los 33 mil palitos, que en dos decretazos limpios de febrero y abril, decidieron darle a los espías de la SIDE vaya a saber uno para qué. Le pregunto al diputado Ritondo, a Moreau, si ustedes fueron informados en la bicameral de Inteligencia para qué corno le estamos dando 10 mil palos en fondos reservados sin ningún tipo de auditoría, a la SIDE. Eso también queremos que vaya a los jubilados”, reclamó en diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal.

Comienza el debate por temas previsionales

Habiendo concluido el cuarto intermedio, comienza el debate previsional, donde hay 14 proyectos con dictamen distintos. Algunos proponen renovar la moratoria previsional vencida en marzo pasado, tal cual estaba antes. Todo el oficialismo y hasta muchos opositores no apoyarían tal compromiso ya que sería de los más costosos y se entiende que la cuestión fiscal es la que más perturba al gobierno. Por eso, otros proyectos se basaron en soluciones intermedias con una “prestación proporcional” en base a los años de aporte que tengan aquellas personas en edad de jubilarse pero que no cumplan con los 30 años de aporte.

Luego, también se debatirá la posible actualización de los haberes jubilatorios, los más castigados en la era Milei, en un 7,2%. El gobierno alertó de un gasto de casi 1,3% del PBI por esta medida. Asimismo, el otro gran proyecto opositor para palear la situación crítica de los jubilados es actualizar el bono -congelado desde marzo del año pasado en 70 mil pesos- a 115 mil o 105 mil pesos.

Cuarto intermedio y $LIBRA pasa para el final

Luego de dos horas de intensos diálogos y cruces para introducir o no el tema de la token que promocionó Javier Milei, decidieron ir a un cuarto intermedio y que los presidentes de los bloques resolvieran qué hacer.

Allí, se resolvió postergar el pedido de moción de Agost Carreño para el final, en una sesión con mucha expectativa por otros temas. Muchos esperaban colar esta cuestión de $LIBRA pero luego de haberse debatido, por ejemplo, la cuestión previsional, para la que ya estimaban unas siete horas de debate.

De esta manera, se espera que la jornada termine con $LIBRA a altas horas de la madrugada.

El libertario Almirón chicaneó a Carreño y lo llamó “Carroña”

El diputado nacional de La Libertad Avanza Lisandro Almirón hizo un juego de palabras con el apellido de su par de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño para descalificarlo en medio de la sesión.

El cordobés había sido quien había planteado una moción para reinterpretar el artículo 106 del reglamento y de esa manera permitir que el pleno pudiera decidir en la sesión la designación de la presidencia vacante en la comisión investigadora Libra.

Con la intención de llevar la discusión al barro de las agresiones personales, el correntino llamó al opositor “Agost Carroña”.

“Diputado Agost Carreño siga haciendo carroña en otra oportunidad”, insistió sobre el final de su discurso.

Con mesura, el cordobés dijo que no iba a prestarse al juego de “confrontación personal” de Almirón, que no le interesaba “pisar el palito”, y llamó “a la cordura para volver al funcionamiento democrático del órgano”.

No obstante, le devolvió la chicana al libertario, de quien dijo que “está nervioso porque le están pidiendo que devuelva los bienes incautados en la Justicia”.

Agost Carreño intentó colar el tema $LIBRA pero Menem se lo negó

El diputado cordobés de Encuentro Federal inició la sesión con un pedido de moción para resolver la designación de las autoridades de la comisión investigadora de $LIBRA, que a pesar de haberse aprobado su conformación, hace más de un mes que no se ha podido iniciar el funcionamiento porque el oficialismo realiza maniobras para dilatarla.

“No lo considero fair play, diputado Carreño”, respondió Martín Menem, presidente de la cámara baja, quien aludió que “hay una laguna reglamentaria en este tema” y que por ello, la oposición debiera “cambiar el reglamento, no interpretarlo” para poder debatir esa cuestión pendiente de la criptoestafa.

Además, Menem aludió que no se trató ese tema en la reunión de Labor Parlamentaria previa a la sesión, por lo que le manifestó que no se debiera votar esa cuestión hoy.

Ante la negativa tenaz del presidente de la Cámara a proceder a la votación, desde la oposición terminaron resignándose a continuar con el temario de la sesión.

“No es que Libra es menos importante para nosotros”, aclaró la diputada nacional de Unión por la Patria Cecilia Moreau, que definió el lanzamiento de aquella criptomoneda con el patrocinio presidencial como “una estafa” y “un escándalo que la Justicia tiene que investigar”.

“La estafa de Libra debe investigarse, no se debe ocultar lo que pasó, si es que tienen algo que ocultar. La mejor forma de demostrar que fue un error del presidente en comunicar, difundir o transmitir esa cuenta es que se investigue y no solo en la Justicia sino en el Parlamento”, indico la referente opositora.

Acto seguido, le negó a Menem el rol de “árbitro” que se auto adjudicó, y lo acusó de “abuso de autoridad” y “de incumplimiento de sus deberes de funcionario público”.

“Usted no es árbitro, no es príncipe, es uno más de todos nosotros que tiene que cumplir con determinadas reglas que la Constitución Nacional y el reglamento exige, y no lo está haciendo”, recriminó Moreau.

Tras este aluvión de críticas, le advirtió al riojano que a fin de año se le vence el mandato como presidente del cuerpo y amenazó con no renovarle el cargo.

Paulón vino vestido como “El Eternauta”

El diputado nacional de Encuentro Federal Esteban Paulón dio hoy la nota al aparecer en el recinto vestido como “El Eternauta”, con la máscara que utilizó el actor Ricardo Darín para dar vida al personaje “Juan Salvo” en una serie televisiva.

Además de la máscara, el socialista santafesino se vistió con un delantal blanco y sostuvo en alto por varios minutos un cartel con una consigna que es un juego de palabras alusivas a la historia de “El Eternauta” y a los temas que serán tratados en la sesión.

“Juan, la ciencia, las universidades, el Garrahan y los feminismos funcionan”, señalaba la pancarta enarbolada por Paulón.

La sesión solicitada por el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, y otros integrantes de la oposición tiene como hora de inicio las 12, y pone en el primer lugar del temario al incremento excepcional y de emergencia equivalente al 7,2% para las jubilaciones y pensiones, como así también el Plan de Pago de Deuda Previsional para reparación histórica para jubilados y pensionados. Esto es, la prórroga de la moratoria previsional.

La sesión incluye en tercer lugar el debate de la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.

Por Julian D’Imperio-Perfil