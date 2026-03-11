La operación del Gobierno para mostrar al “deslomado” Adorni

Lluvia de fotos para mostrar al jefe de Gabinete como “el primer trabajador”

Después de que se conociera que el funcionario había incluido a su esposa en la comitiva oficial, el Ejecutivo desplegó un raid de gacetillas para intentar lavar su imagen del Jefe de Gabinete.

La foto de Bettina Angeletti en Manhattan, una de las ciudades más caras del mundo, obligó al Gobierno a improvisar un blindaje de emergencia. Ante la evidencia de que la esposa de Manuel Adorni, Jefe de Gabinete nacional, había viajado en el avión presidencial con la comitiva de Javier Milei, el gobierno respondió con un raid de fotos y comunicados: Adorni en desayunos de trabajo, Adorni con fondos de inversión, Adorni con gobernadores. Un despliegue de hiperactividad diseñado para instalar que el viaje no fue un tour familiar, sino una jornada de “deslome” patriótico.

La construcción del “héroe del deslome”

El libreto oficial buscó reconvertir a Adorni en un articulador federal estratégico, usando el escenario de Manhattan para simular una gestión que, en la práctica, se resuelve por videollamada o en despachos porteños.

Un objetivo central: más inversiones para la Argentina.



Junto a CEOs y referentes de más de 10 empresas estadounidenses repasamos el país que recibimos, el estado de situación actual y el camino que queda por recorrer.



El rumbo es claro: creemos en el mercado y en la libertad.… pic.twitter.com/fKdVUI9Sdb — Manuel Adorni (@madorni) March 11, 2026

Las fotos con los gobernadores Jalil, Orrego y Sadir funcionaron como la escenografía necesaria para sostener el relato de un funcionario “deslomado”, intentando ocultar así la presencia de su esposa en la comitiva.

En representación del Presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvo hoy un encuentro en la sede del Bank of America en Nueva York con los Gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; Corrientes, Juan Pablo Valdés; San Juan, Marcelo Orrego; Jujuy, Carlos Sadir; y… pic.twitter.com/EearrgeSWP — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 11, 2026

Este marketing de la laboriosidad incluyó la clásica puesta en escena de café y carpetas con directivos del Bank of America.

La maniobra apuntó a mostrar a Adorni como un hombre de negocios, una coreografía diseñada para que la supuesta búsqueda de inversiones silencie las críticas por el uso del avión presidencial y los lujos en la Quinta Avenida.

Yo autorizo, y ustedes pagan

La controversia, sin embargo, no terminó. Adorni es el funcionario que hoy tiene bajo su órbita la autorización de viajes oficiales y el recorte de pasajes al exterior para distintas áreas del Estado.

En el Congreso ya se activaron pedidos de acceso a la información y proyectos de interpelación. La oposición quiere saber quién pagó el traslado, cuánto costó la estadía en el hotel The Langham y qué rol cumplió Angeletti en la gira.

Mientras tanto, desde Nueva York llegan fotos, reuniones y comunicados. La Casa Rosada busca limpiar la imagen del Jefe de Gabinete y lo muestra “trabajando sin pausa” en Manhattan.

