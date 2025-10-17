La operación a dos bandas de Barry Bennett, el jefe político que Trump le puso a Milei

Traduccion mediante, el consultor trumpista toma las riendas del gobierno y busca un pacto con los gobernadores. Quiere blindar a Milei. pero también garantizar negocios para las empresas norteamericanas en las provincias. El centro de la política que opera desde Miami en sociedad con Santiago Caputo.

El trumpista Barry Bennett solo habla en inglés. Por eso, siempre tiene a su lado a la periodista argentina Soledad Cedro para que traduzca sus pretensiones. Cedro trabajó durante muchos años en Infobae, fue la vocera del alcalde latino de Miami Francis Suarez y hoy es CEO de la ultraconservadora CPAC en Argentina. Socios en la consultora Tactic Global, Bennett y Cedro desembarcaron en Buenos Aires la semana pasada para desplegar una ambiciosa operación: blindar al gobierno de Javier Milei y apurar un pacto de gobernabilidad que le permita a la extrema derecha local sobrevivir más allá del 26 de octubre.

Fue unos días antes de que Donald Trump condicionara desde la Casa Blanca el apoyo a Milei según el resultado de las elecciones legislativas y desatara una nueva interna en el oficialismo, donde el caputismo digital dispara contra el canciller Gerardo Werthein. Elocuente pero también sinuosa, la apuesta del gobierno de Estados Unidos por el presidente argentino no se restringe a lo político sino que está atada al ciclo de negocios que, esperan, Milei todavía pueda garantizar.

Bennett tiene una larga relación con Trump. En la reunión que tuvo con dirigentes argentinos la semana pasada, afirmó que el presidente norteamericano lo llama solo cuando necesita algo. La última vez que hablaron, aseguró, fue hace dos meses. El consultor que ya oficia como interventor republicano en Argentina vive en Washington y tiene sus oficinas frente al Río Potomac. Pero forma parte de un dispositivo con base en Miami que conecta directo con el asesor sin cargo Santiago Caputo y su mano derecha, Manuel Vidal. La semana pasada, los socios de la consultora Move que hoy encarnan una facción del gobierno de Milei le abrieron la puerta de la Casa Rosada a Bennett y difundieron una foto en la que Caputo y Bennett sonríen juntos. Pero además, funcionaron como sus asistentes en Buenos Aires y le ofrecieron su propia estructura para moverse durante el viaje relámpago que hizo el lobbista ligado a Trump. Caputo y Vidal volaron a Estados Unidos un día antes que Milei.

Hiperactivo, Bennett se puso en contacto con gobernadores de todo el país que ya no se conmueven ante los llamados de los funcionarios de Milei y le prestan otro tipo de atención a un delegado de Trump. Lo hizo con un doble objetivo: que apoyen al presidente argentino en el Congreso y que le den un trato preferencial en sus provincias a los capitales estadounidenses que están interesados en el litio, el uranio, el petróleo y las tierras raras. Por la reforma de la Constitución durante los años del menemismo, los recursos naturales están en manos de las provincias. Por eso a Bennett, a Trump y a las compañías norteamericanas le interesan más los gobernadores que el apoyo de Mauricio Macri, un líder que tiene a su tierra y a su tropa legislativa en extinción.

Uno de los dirigentes que se reunió la semana pasada con Bennett le dijo a El Destape que, como parte de la disputa con China, el lobbista republicano tiene un especial interés en el negocio de refinación de litio en la provincia de Salta y vino a hacer lobby en contra de la multinacional china Huawei, líder en la carrera por el 5G y en Inteligencia Artificial.

“Nunca había hablado con tantos gobernadores”, le dijo Bennet la semana pasada, en Buenos Aires, a un empresario local, de su absoluta confianza. Uno de los hombres de Provincias Unidas le confirmó a El Destape que desde la Casa Rosada hubo llamados para una lista larga de mandatarios provinciales con el objetivo de mostrar a Milei empoderado y con el acompañamiento de la oposición moderada. De acuerdo a esa información, la oferta incluía sumarse a la comitiva que fue a Estados Unidos junto con Milei y llegó a los seis gobernadores del espacio que tiene como cabeza visible a Juan Schiaretti: Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Martin Llaryora, de Córdoba; Ignacio Torres, de Chubut; Carlos Sadir, de Jujuy; Gustavo Valdes, de Corrientes; y Claudio Vidal, de Santa Cruz. Además, hubo sondeos al radical rovirista Hugo Passalacqua de Misiones y los peronistas Gustavo Saenz, de Salta; Osvaldo Jaldo de Tucuman; y Raul Jalil de Catamarca. El operativo, dicen desde Provincias Unidas, fracasó.

Además, según reveló Carlos Pagni en La Nación, Bennett y Cedro se reunieron con los diputados Miguel Angel Pichetto, Rodrigo De Loredo y Cristian Ritondo con el mismo objetivo. La consultora Tactic Global tiene un socio clave, Leonardo Scaturicce, el nexo más poderoso entre Caputo y Bennett. Scaturicce se hizo famoso en julio pasado por el avión que trajo a la dirigente Laura Belén Arrieta con valijas que no pasaron por Aduana, pero además le vende consultoría a la SIDE que controla Caputo y acaba de quedarse con la empresa Fly Bondi. Tal como lo detalló la abogada Natalia Volosin en la revista Noticias, Scaturicce tiene un vínculo histórico, profundo y múltiple con Daniel Hadad, el dueño de Infobae que hoy reside en Miami.

En Tactic Global, Bennett, Cedro y Scaturicce son socios además de Matt Schlapp, el CEO de CPAC en Estados Unidos. La esposa de Schlapp, Mercedes “Mercy”, nació en Miami, fue funcionaria de Trump y se desempeñó como directora de Comunicaciones Estratégicas durante su primer mandato. El matrimonio Schalpp es muy religioso y ultraconservador. Lobbistas que no reconocen fronteras, demuestran que la política y los negocios son parte de una misma apuesta.

El vínculo de Caputo con el poder de Miami es conocido. También en julio pasado, el nuevo embajador trumpista en Argentina, el cubano-americano Peter Lamelas, lo mencionó en su presentación en el Congreso de Estados Unidos. Para Lamelas, Caputo es la cabeza del gobierno de Milei.

El pacto del asesor estrella con el trumpismo ligado a Miami no solo deja en offside a Karina Milei, la principal promotora del “podemos solos” libertario. También a Guillermo Francos, el histórico enemigo del cubano-americano Mauricio Claver Carone, que salió a rechazar las pretensiones de Scott Bessent sobre echar a China de Argentina y a reclamarle a Caputo que se haga cargo del poder que tiene. El consultor de las Fuerzas del Cielo, que había sido apartado de la mesa chica de Milei en los últimos meses, pasó de decir que se iba del gobierno a hacer circular su nombre como futuro jefe de gabinete. Por millones de razones, Bennet lo apoyaría sin dudas.

Por Diego Genoud-El Destape Web