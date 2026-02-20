La oficina de fake news criticó una nota sobre los viajes de Milei pero no desmintió un solo dato

La Oficina de Respuesta Oficial cuestionó la nota de Clarín por “omisión deliberada” de objetivos y resultados, pero no desmintió los datos sobre los 14 viajes de Javier Milei a EE.UU.

En su cuenta de X, Clarín publicó que “en poco más de dos años de gestión, Javier Milei realizó 14 viajes a Estados Unidos y prepara el número 15”. Lo definió como “el presidente democrático con mayor frecuencia de visitas a ese país en un período tan corto”.

La nota precisó: “Milei viaja a Washington para participar del lanzamiento del Consejo de la Paz impulsado por Donald Trump. Volverá en marzo a Miami”. Agregó que participó en la CPAC, en eventos económicos y en la Asamblea General de la ONU, y sostuvo que es “el presidente argentino más alineado con Washington en las últimas décadas”, incluso rompiendo votaciones tradicionales para alinearlas con Estados Unidos e Israel.

En la comparación histórica, Clarín consignó que Carlos Menem realizó 10 visitas oficiales en una década; Raúl Alfonsín, tres; Fernando de la Rúa, cuatro; Néstor Kirchner, al menos siete; Cristina Kirchner, entre siete y trece; Mauricio Macri, entre seis o siete; y Alberto Fernández, cuatro.

Horas después, la Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) citó la publicación y respondió que la nota “se limita a contabilizar viajes” y “omite deliberadamente el contenido, los objetivos y los resultados concretos de la política exterior”.

El comunicado afirmó que los viajes responden a “razones estrictamente laborales”, dentro de una agenda estratégica para revertir “décadas de aislamiento del kirchnerismo”. Enumeró objetivos como consolidar “una alianza estratégica inédita con los Estados Unidos”, promover inversiones y participar en el “Board of Peace” impulsado por Trump.

Como “resultado directo”, sostuvo que “ya se aprobaron 10 proyectos por un total de USD 25.479 millones”, entre ellos Los Azules, Rincón del Litio, HMW Litio, el Oleoducto Sur de Vaca Muerta, proyectos de GNL, Aceros Largos, el Parque Solar de YPF y el Parque Eólico de PCR y Acindar.

La Oficina concluyó que reducir la agenda a una cuenta de viajes implica un “ocultamiento malicioso”. Sin embargo, en ningún tramo del comunicado se desmienten los 14 viajes ni las comparaciones históricas.

Fuente: Revista Noticias