La nueva vida de Silvina Luna en el Caribe

La modelo se fue de vacaciones a Panamá y decidió quedarse más tiempo y desde ahí desarrollar un proyecto laboral; además empezó un romance

Hace algunos meses se fue de vacaciones a Panamá y entendió que podía quedarse a vivir allí durante un tiempo y desarrollar su nuevo proyecto relacionado con el camino de autoconocimiento que inició hace ya unos años. Silvina Luna habló de su nueva vida y también aclaró cuál es su relación con Rodrigo Fernández Prieto, expareja de Floppy Tesouro.

-¿Qué hay de cierto sobre los rumores de romance con Prieto? Muchas veces contaron que son amigos desde hace años pero los rumores se fortalecieron, tras su separación.

-Rodrigo es mi amigo del alma desde que nos conocemos, hace veinte años, y le estoy profundamente agradecida porque me dio la oportunidad de conocer este lugar maravilloso y transformador. No solo a mí sino a un grupo de amigos muy unidos, que venimos desde hace 5 años a este lugar soñado en Bocas del Toro, Panamá.

-¿Y es verdad que tenés muy mala relación con Tesouro?

-Con Florencia tuve una buena relación durante su matrimonio con Rodrigo, pero después no la vi más. Es una gran persona y le deseo lo mejor.

-¿Estás en pareja?

-Estando en la isla conocí a una persona hermosa que no vive acá y estoy empezando una nueva relación, buscando los espacios y tiempos para encontrarnos.

-¿Te instalaste en Panamá?

-Sí, en el verano, fui a Bocas del Toro a descansar unos días y sentí que había una oportunidad de desarrollar mis proyectos personales y profesionales desde ahí y me quedé. No estoy viviendo en la isla, pero estoy pasando un tiempo.

-¿De qué se tratan esos proyectos?

-Estoy muy activa en mis redes sociales (@silvinalunaoficial), compartiendo mis viajes, intereses y valores que siento hoy y me gustaría sumarme a proyectos que estén en resonancia con eso. En pandemia decidí compartir un proyecto personal que venía gestándose desde hace tiempo. Se trata de @simpleyconsciente, un espacio holístico, en donde se ofrecen experiencias transformadoras para el desarrollo personal. De alguna manera, es un puente entre diferentes referentes del mundo del bienestar y personas que buscan enriquecer o mejorar su vida. Además estoy por recibirme de Coach Ontológico profesional; hace dos años que estudio en forma online. Estoy muy contenta.

-Hace ya un tiempo estás en un camino espiritual, ¿qué aprendizajes te está dejando este recorrido?

-Yo lo llamo un camino de autoconocimiento y mi mejor universidad es mi vida. Mi proceso personal comenzó hace muchos años. Siempre me definí como una buscadora y aprendiz de la vida. Desde muy chica tuve la necesidad de expandirme y trabajar en el autoconocimiento y siento que algunos eventos fuertes en mi vida me llevaron a profundizar sobre mi camino y me condujeron a conocer personas que me dieron herramientas para superar, sanar, cuidarme y tener una mejor relación conmigo y los demás.

-¿Cómo ves a la Silvina que arrancó en Gran Hermano e hizo su camino como actriz y conductora?

-Hace 20 años que empecé en los medios y tuve la oportunidad de trabajar en muchos proyectos diferentes y con continuidad todos estos años. Así que veo todo mi camino con agradecimiento, como un gran aprendizaje y con ganas de ir por más.

-¿Estás alejada hoy de los medios?

-No estoy alejada de los medios, solo que me encuentro viviendo en otro país, por el momento.

Por Liliana Podestá- La Nación

