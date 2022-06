La nueva sesión de fotos de Larissa Riquelme

La actriz y modelo paraguaya posó de espaldas a la cámara con un body negro desde la cama.

“Mi mejor perfil”, expresó con una foto de espaldas a la cámara y recordó las fotos que le habían sacado desde el Diario Popular. La imagen ganó más de 39 mil me gustas y se llenó de comentarios: “Tan linda”, “Sos hermosa”, “Por dios, que mujer, no puede ser real”, “Sos muy linda Lari”, “¿Te dijeron lo bella que sos?”, “Me muero”, “Este día días solo me lo alegran tus fotos”.

