¿La nueva canción de la China Suárez está dedicada a Rusherking?

La actriz y cantante anunció que el tema se estrena el jueves 27 de julio.

La China Suárez no deja de sorprender a sus seguidores con las noticias relacionadas a su carrera musical. En esta oportunidad, anunció el lanzamient de su próxima canción y reveló un adelanto, pero eso no es todo, sino que también mostró con quién la interpretó.

El cantante que acompaña a la China Suárez es nada más y nada menos que Ecko, lo que generó una revolución en las redes. Los seguidores no dejan de vincularla sentimentalmente con él y algunos hasta se animan a asegurar que algo pasó entre ellos, por la química que evidenciaron al momento de grabar el videoclip.

“Pasatiempo” es el nombre de la canción que saldrá a la luz el jueves 27 de julio, aunque parte de la letra ya se reveló. “Te fuiste, me abandonaste y me olvidaste. Sabes que por ti mucho sufría y nunca pude entender que solo fui un pasatiempo para ti”, se la escucha cantar a la ex de Rusherking.

Si bien, todavía no se sabe si fue ella quien escribió dicha canción, los fanáticos ya especulan con que la ruptura con Rusherking es la que inspiró a la China para entonar esa estrofa. Lo cierto es que hay que esperar para conocer el resto de la cumbia que lanzará de la mano de su colega.

LA CHINA SUÁREZ.

La China Suárez ya no llora

Tal como en su momento lo dejó bien en claro Shakira tras la polémica y escandalosa separación de Gerard Piqué, la China Suárez se subió a la ola de las mujeres que aseguran que ya no lloran por amor.

“Ya lloramos, ahora se bailaaaaaaaa”, expresó la China Suárez en la publicación que volvió locos a sus seguidores. Así fue como los fanáticos entendieron que esa fue una indirecta para Rusherking.