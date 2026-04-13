La noche que Milei cantó rock al ritmo de las coimas en la Andis

El audio que revela que los Kovalivker financiaron un acto de campaña libertario

Un audio filtrado revela cómo se pagó el alquiler del Movistar Arena para que el Presidente presentara un libro en octubre pasado a días de las elecciones. Dólares tirados a la basura, autos de lujo y la relación con Macri y Lule Menem.

La familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina y sospechada del pago de coimas, entre ellas el 3 por ciento de Karina, pagó al menos 70.000 dólares para alquilar el Movistar Arena para que Javier Milei hiciera el acto político del 6 de octubre de 2025, cuyo número central consistió en que el Presidente cantara rock. Así surge de un audio del caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en el que se escucha la voz de la vocera de los Kovalivker, Florencia Pérez Roldán. La mujer cuenta también la forma en que los Kovalivker sacaron 270.000 dólares de una de sus casas, tras ser avisados por un periodista que iban a allanar sus viviendas. La maniobra fue detectada por la Policía Federal, que revisó el auto de uno de los hijos, Emanuel, y encontró esa cifra. Pero también sacaron otros 50.000 que terminaron en un container de basura, con toda la familia buscando después el paquete con los dólares entre los residuos.

Aunque el pago oficial del estadio lo hizo la editorial que publicó un libro de Milei, Hojas del Sur, la vocera revela que el patriarca familiar, Eduardo Kovalivker, fue quien aportó los dólares para alquiler el Movistar. El audio deja al descubierto una especie de comedia de enredos con autos Porsche, Ferrari, una extraña golpiza y la conclusión de la mujer: “son tonto y retonto”.

Hay causa judicial

Desde que se concretó el acto, el juez federal Daniel Rafecas investiga si se cometió el delito de dádivas, un delito que es pariente del cohecho, es decir coimas. Es pagar algo para quedar beneficiado en negocios con el Estado. Y, como se sabe, la Suizo Argentina se quedó con la mayor parte de la provisión de medicamentos caros de la Andis, que es el centro de la causa por las coimas en Discapacidad. La denuncia por el acto fue hecha por el abogado Yamil Castro Bianchi.

Desde un primer momento el letrado cuestionó que una empresa proveedora, sospechada de irregularidades con compras del Estado, financie un acto del presidente que, con la excusa de una presentación de un libro de su autoría (La construcción del Milagro) fue esencialmente un acto de La Libertad Avanza y el gobierno libertario en plena campaña electoral. Ninguna presentación de un libro agrupa, como señalaron los organizadores, 15.000 personas, una buena parte llevada en micros.

“Fueron a Olivos a través de Nicolás Márquez (biógrafo de Milei) -relata la vocera-. A mí me contratan hace dos años para publicitar el libro Milei, la revolución que no vinieron venir,que escribieron Márquez y Marcelo Duclós. Tuve que fumarme en pipa a esos dos. Son machistas, hablan pavadas. Estuve a punto de matarlos. Ahí Andrés Mego (el titular de la editorial Hojas del Sur) hizo buenas migas con Márquez, que lo convence a Javier (Milei) de editar un libro en Hojas del Sur. Antes, yo hice prensa a la editorial que sacaba libros, no sé, de poesía, literatura, autoayuda, lo que quieras. Ahora se define como una editorial libertaria. Y entonces la editorial que presenta el libro (de Milei) es Hojas del Sur”, cuenta la mujer en uno de los fragmentos.

El audio sigue. “A mí me dijeron que alquilar el Movistar sale cerca de 150.000 dólares. Me dieron, fácil, 70.000, porque fue antes de que estallara todo este quilombo (se refiere a las coimas en Discapacidad). ¿Te acordás que a Mego le pegaron? Entraron a la casa, a esa choza que tiene. Bueno, fue después de eso que (Kovalivker) le dio plata para que se arreglara los dientes y hacer lo del Movistar. Es que Mego le prometió a Kovalivker que iba a estar en el escenario. No es que me lo contaron. Yo vi cuando le dio la plata”.

La historia de aquel día fue también una historia de egos. Eduardo Kovalivker escribió un libro titulado Los granaderos de San Martín, historias de coraje y patriotismo, con Felipe Pigna como coautor. El titular de Hojas del Sur convenció a Kovalivker que, además del acto político de Milei, el presidente haría una referencia a su libro. Ese fue un elemento que ayudó a convencer al dueño de la Suizo Argentina de que financiase el acto. Después, según relata la vocera, entre un hijo de Kovalivker y la propia vocera, le explicaron que no había chances de que Milei hiciera referencia al libro de otro.

“Le falta experiencia”

“¿Viste que abrieron una causa por el tema Movistar Arena? -le señala la vocera a su interlocutor-. Me llama un periodista y me avisa ‘están por allanar’. Le dije, ‘dame un rato que hago un comunicado’. Yo me puse a laburar. Me llamaron 150 periodistas de acá, de Italia. Porque era el segundo acto de corrupción de Milei. Entre la cripto y esto (Discapacidad y el acto)“, recuerda.

“Entonces yo me puse a laburar para despegarlo a Eduardo, mientras la droguería no se expedía. Recién a los diez días pusieron un twitter, un comunicado que Javier lo retwitea. Nunca dijo que era mentira. Siempre dijo que era una operación armada. Pegó lo de las escuchas de la Rosada (por Discapacidad) con eso. Le falta experiencia, le faltaban cuatro años de formación, porque se unía él mismo (Milei) con cualquier mamarracho”, explica.

Dólares en la basura

La vocera relata la trastienda de los allanamientos puestos en marcha por el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello en el marco de la causa por las coimas en la Andis. “Donde allanaron fue Libertador 4444. Ahí vive la mujer de Eduardo, Nicole, que nunca se separaron, pero hacen vidas separadas. Cada uno tiene su casa, su campo, su casa en Punta del Este, etcétera, etcétera”, ubica.

“Bueno, ahí en Libertador no encuentran absolutamente nada. No encontraron la caja de seguridad, se fueron. Y como Jonathan ya se había ido de la casa (en Nordelta), lo llama a Emanuel para que vaya cuando llegue la policía, que no rompa toda la puerta. Y Emanuel no tiene mejor idea que sacar la plata que había en la caja fuerte, que eran 270.000 dólares. Y en vez de dejarlo en su casa, plantarlo en una maceta, se fue directo al country de Jonathan y ahí es donde lo retienen y le revisan el auto. Son tonto y retonto”, concluye.

Como se sabe, efectivamente la policía revisó el auto en el que Emanuel Kovalivker se iba de Nordelta tratando de sacar el dinero. Le requisaron los 270.000 dólares.

Pero hay otra historia que no se conocía hasta ahora. “Eduardo tuvo el mismo miedo y él tenía 50.000 dólares en su casa. ¿Qué hizo? Los llevó en una caja a la casa de la hija; la hija, limpiando, los tiró; terminaron los tres en el contenedor, buscando la cajita con los cincuenta mil dólares. A ese nivel”.

Celulares en el río

El audio no tiene desperdicio y revela que también buscaron descartar celulares. “Después, no entregó su teléfono y lo tiró al río. Todos esa semana cambiaron cuatro o cinco veces de celulares. Eduardo directamente lo tiró al río. Los hijos son muy torpes, Jonathan en especial. Porque Manuel, el año pasado, hace dos años, vendió sus acciones de la droguería a Jonathan, porque no le interesa el negocio, sí cobrar los dividendos, una especie de simulación, ¿viste? Pero él no integra ni el directorio, no integra nada. Lo que pasa es que fue al único boludo que agarraron haciendo las cosas mal. Y doblemente estúpido, la verdad que sí, doblemente estúpido”, evalúa.

Las buenas relaciones

En el diálogo de Pérez Roldan con un o una periodista, la vocera le dice “mantené esto en off the record”. Hace una admisión de las irregularidades de la droguería. “La matriz ha existido siempre. Lo que pasa que el hijo es muy desprolijo. Es muy amigo de (Mauricio) Macri. Va en su helicóptero a verlo. Y se cebó con Lule (Menem)”.

El vínculo de los Kovalivker con Macri es conocido. Cuando estalló el escándalo, se publicó una foto del expresidente jugando al padel con los empresarios. Y la relación con Lule Menem aparece en la causa Andis varias veces. En los audios de Diego Spagnuolo, el entonces funcionario se queja de que gente de Karina Milei y de los Menem le tenían copada la Agencia de Discapacidad. En esos audios es que cuenta que, en las compras de medicamentos, había un 3 por ciento que iba -supuestamente- a Karina Milei.

Incluso hay una conversación telefónica en la que Pablo Atchabahian, un exfuncionario de Andis que mantenía su poder desde afuera del organismo, y Miguel Angel Calvete, el que aparece del lado de los laboratorios, hablan sobre el escándalo de las coimas. “Ya se lo informé al Helvético y que él lo va a hablar con Rioja. Estamos todos alineados en la misma”. Obviamente hablaban de Kovalivker y Menem.

Porsche y Ferrari

Una de las sorpresas que produjeron los allanamientos a los dueños de la Suizo Argentina fue la colección de autos lujosos encontrados en las viviendas.

“Y esto de los autos que te decía no es que los contrabandean, los entran por Montevideo -puntualiza la vocera-. Los aguantan en Montevideo cuando ya no tienen que pagar impuestos y los pasan a Argentina sin pagar el impuesto. Vienen de Italia. Jonathan chocó hace dos años una Ferrari, que era de Eduardo, y no tuvo arreglo. La Ferrari no se arregla, se le tuvo que comprar otra, de Montevideo. Por eso te digo que los periodistas tampoco tienen toda la información como es, repiten como bobos. Los tienen todos en su chacra, los diez autos exhibidos así, una cosa impresionante. Emanuel colecciona Porsche, él (Eduardo) colecciona Ferrari”.

El audio de Florencia Pérez Roldan permite acumular elementos sobre el acto del Movistar Arena, el financiamiento de lo que fue un acto político de LLA. Y también de la trastienda de los allanamientos, el aviso previo y la forma de ocultar dólares y celulares.

Queda la incógnita sobre la paliza que le dieron al titular de la editorial Hojas del Sur, Andrés Mego. Fue de tanta violencia que Manuel Kovalivker le dio el dinero para arreglarse los dientes para que suba al escenario en el Movistar, además de la plata para alquilar el estadio.

70 mil dólares Pagaron los Kovalivker para que Milei cante el Rock del Gato en el Movistar Arena. (AFP/AFP)

Por Raúl Kollmann – P/12