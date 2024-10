La niñera del hijo de Alberto Fernández y Fabiola Yañez declaró que no presenció “ningún tipo de discusión”

Noelia del Valle dijo al fiscal que los audios podrían haber sido “armados” con “Inteligencia Artificial” ya que ella no presenció “nunca” discusiones de ese tenor en la pareja.

Noelia del Valle, la ex niñera de Francisco, el hijo de Fabiola Yañez y Alberto Fernández, señaló este martes que para ella los audios donde se escucha al ex presidente gritándole a la ex primera dama podrían haber sido “armados” con “Inteligencia Artificial” ya que ella no presenció “nunca” discusiones de ese tenor entre ambos.

“Hoy la Inteligencia Artificial es enorme, te podría decir que es la voz de Alberto pero no lo puedo asegurar. No presencié nunca un tipo de discusión como la del audio“, declaró bajo juramento de verdad ante el fiscal federal Ramiro González, según la declaración a la que tuvo acceso Noticias Argentinas.

La ex niñera se presentó a las 10 en el quinto piso de los tribunales de Retiro e ingresó a la fiscalía sin hacer declaraciones.

Su testimonio duró alrededor de una hora y negó haber presenciado actos de violencia por parte del ex presidente, en la audiencia a la que se la convocó como testigo de la defensa. Durante el trámite escuchó audios incorporados a la causa con discusiones de la entonces pareja presidencial.

“Esta discusión no es normal, para mí es armado. Al doctor Alberto nunca lo vi en una situación así y a la señora Yáñez tampoco”, dijo. Y agregó: “Hoy la Inteligencia Artificial es enorme, te podría decir que es la voz de Alberto, pero no lo puedo asegurar. No presencié nunca un tipo de discusión como la del audio. Nunca vi a Alberto tratar a nadie así. La opinión del audio es muy personal, me parece que es armado de una inteligencia artificial. No soy perito”.

Al hablar acerca de los problemas de alcohol de Yañez, dijo: “En tres oportunidades se acercó al cuarto de Francisco. Una vez se acercó con una copa que después la tuve que esconder con Teresa. Otra vez la vi acercarse al cuarto de Francisco en ese estado, casi se desvanecía. La agarré y la lleve a su dormitorio”.

En relación al vínculo de la pareja, para ella el trato “era cordial”, mientras que sobre la presencia de moretones tanto en el cuerpo de Yañez, como en su rostro, dijo que la ex primera dama se “realizaba tratamientos”.

“La vi en varias oportunidades. La esteticista le extraía sangre y la guardaba en un maletín. Fabiola me comentó al respecto para que no me asuste porque yo le tengo fobia a las agujas. Me dijo que era un tratamiento estético”, indicó.

“Eso porque una vez la vi con pinchazos y una línea morada en el párpado, en primavera de 2022 aproximadamente. No como salió en todos lados. Antes de eso la vi también, en invierno, a Florencia Aguirre realizarle un tratamiento en el chalet. Florencia iba seguido”, agregó sobre la esteticista.

Ante el fiscal, admitió haber presenciado una sola discusión de la pareja, telefónica.

“Presencié una vez una discusión telefónica entre ellos, pero no escuché que decían, esto fue antes de mi renuncia. Fabiola me llamó cuando Francisco estaba conmigo en el chalet para que lo lleve a huéspedes. Fue el 30 de agosto del 2023, aproximadamente a las 23:30″, aseveró.

Además, dijo: “El día posterior me encuentro con la señora Fabiola y le comento que no estaba interesada en vivir este tipo de situaciones de quedar en el medio de discusiones. Por tal motivo, ella consideró que renuncié y lo hice porque me llamaron de Secretaría porque ella había dado la orden de que yo había renunciado y de que no me podía quedar en la quinta de Olivos”.

El 6 de agosto, la ex primera dama denunció por violencia física y psicológica al expresidente. Dos días más tarde, se publicaron presuntos chats y fotos en las que se la ve con moretones en el rostro y el brazo, lo que generó el repudio de la clase política contra Fernández.

Yáñez relata haber sufrido, entre los que se destaca un aborto obligado por Fernández a través de “un plan que constituyó destrato, negación de la palabra, hostigamiento y frases como ‘hay que resolverlo, tenés que abortar’“.