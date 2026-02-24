La Municipalidad de Trelew acompañó la asunción del nuevo jefe de la Base Almirante Zar

El capitán de fragata Pablo Ariel Viozzi asumió la conducción de la unidad aeronaval en una ceremonia presidida por el comandante Maximiliano Fenley, con presencia de representantes del Ejecutivo y del Concejo Deliberante.

Funcionarios de la Municipalidad de Trelew participaron este martes del acto de asunción del nuevo jefe de la Base Aeronaval Almirante Marcos A. Zar, el capitán de fragata Pablo Ariel Viozzi. La ceremonia se desarrolló en el patio cubierto de la institución y contó con la presencia de autoridades civiles y militares.

En representación del Ejecutivo asistieron el secretario de Gobierno, Mario Romeo, y el coordinador de Seguridad Pública y Ciudadana, Adrián Muñoz. También estuvieron la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Solís, junto a otros concejales. Otra autoridad presente en el acto fue el diputado provincial, Fabián Gandón.

Durante el acto, el comandante de la Fuerza Aeronaval N.º 3, capitán de navío Maximiliano Fenley, formalizó la designación y tomó juramento al nuevo responsable de la base.

Posteriormente, Viozzi requirió la fórmula de subordinación y valor a la dotación formada, que respondió con el tradicional “defender a la patria”.

Recordemos que por su ubicación geográfica y estratégica, la Fuerza Aeronaval N.º3, cuenta con una capacidad operativa equidistante en el país, que posiciona a la ciudad de Trelew como centro logístico.

Tras la instancia protocolar se realizó una recepción institucional, habitual en este tipo de ceremonias, que permitió un espacio de intercambio entre autoridades, personal militar e invitados.

Al asumir, el capitán de fragata Pablo Viozzi indicó que su trayectoria operativa se desarrolló en la Base Aeronaval Comandante Espora, integrando la escuadrilla antisubmarina, con despliegues frecuentes en esta región. “Conozco la base y la zona. Para mí es como una segunda casa”, expresó.

Asimismo, señaló que su objetivo es dar continuidad al trabajo realizado hasta el momento y fortalecer la articulación con la comunidad. “Estamos abiertos y queremos sumar actividades que consoliden el vínculo y permitan colaborar para generar mejores condiciones de vida, trabajo y relaciones”, manifestó.

La presencia de representantes municipales en la ceremonia ratifica el compromiso institucional de sostener un vínculo de cooperación con las fuerzas asentadas en la ciudad, promoviendo instancias de diálogo y trabajo conjunto.