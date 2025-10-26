La Municipalidad de Trelew acompaña cena solidaria por la Escuela Micelio

El evento busca fortalecer un proyecto educativo innovador en contacto con la naturaleza. Se realizará el jueves 30, en Jyglo Bar.

La Municipalidad de Trelew acompaña la cena show a beneficio de la Escuela Provincial N° 1047 Micelio, una institución educativa que promueve el aprendizaje a través de la experiencia práctica, la curiosidad y el contacto con la naturaleza. El evento se realizará el jueves 30 de octubre a las 20:30 en el local Jyglo Bar (Belgrano 320) y contará con la presentación de Guille de La Mosca, junto al artista invitado Fran Jure.

La iniciativa tiene como objetivo recaudar fondos para fortalecer el proyecto educativo Micelio, ubicado sobre la Ruta 7, en la zona de Chacra 5 (Cinco Esquinas).

Nacida como una propuesta innovadora en educación ambiental y comunitaria, la escuela cuenta con el acompañamiento del Municipio desde su creación, tanto en las gestiones ante el Ministerio de Educación para su reconocimiento oficial como en el asesoramiento administrativo.

Durante la cena se ofrecerá un menú completo con opciones para todos los gustos: carne o alternativas vegetariana, vegana y sin gluten. Las bebidas incluyen un trago de bienvenida y también habrá postre.

Los fondos recaudados se destinarán al desarrollo de las actividades pedagógicas de la Escuela Micelio, que trabaja con una metodología centrada en el respeto por los procesos de aprendizaje y el vínculo con el entorno natural.

La comunidad educativa está integrada por 11 familias que concurren en horario tarde, y valoran especialmente el respaldo del Municipio para sostener este modelo alternativo de educación en Trelew.

Las entradas pueden reservarse al 2804 551816 o a través de las redes sociales de la Fundación Micelio.