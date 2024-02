La mujer que desapareció en Berazategui insiste en que tuvo trillizos: “Mi marido me dijo que habían muerto”

Yésica Cuevas permaneció desaparecida 11 días y aseguró que fue secuestrada y que buscaba huir de la violencia de su pareja.

La mujer que estuvo once días desaparecida en Berazategui, Yésica Cuevas de 31 años, asegura que dio a luz a los trillizos, pero que Eduardo Javier Balmaceda la durmió y luego le dijo que los bebés habían muerto. La explicación de su desaparición, según relató, es que ella huyó de su marido porque era violento y que en ese mismo momento fue secuestrada.

“Quiero que se haga Justicia. Mucha gente habló sin saber lo que yo realmente estaba padeciendo. Necesito saber qué pasó con mis bebés. Yo no sé si ellos están vivos. Yo los vi moverse a mis hijos, antes de que él llegara a la habitación. Él me termina diciendo que los bebés estaban muertos“, pidió la mujer en una entrevista con A24.

La sucesión de hechos, en este caso con muchas incógnitas, comenzó el lunes 29 de enero, cuando Cuevas tenía cita para internarse en el hospital Evita de Berazategui, donde iba a tener trillizas. Ese día fue a la farmacia para comprar un medicamento para su hija menor, Zoe y nunca regresó.

Los familiares de Yésica contaron que la mujer estaba embarazada de 39 semanas y su pareja, Eduardo Javier Balmaceda, dijo que ella se atendía periódicamente en el Hospital Evita.

“Cuando quedé embarazada, él (Balmaceda) me acompañó. Hicimos juntos la primera ecografía, él estuvo todo el tiempo conmigo. Él dice que nunca me acompañó y es mentira, era una persona posesiva, yo no podía quedarme sola con nadie. No estuvo solamente en la segunda ecografía, cuando yo me entero de que iba a tener mellizos”, relató la mujer en relación con los dichos de Balmaceda que aseguró que nunca había presenciado los controles médicos.

Cuevas indicó que el pasado 20 de octubre había recibido una golpiza de su marido, que en ese momento lo denunció y se escapó. “Fui a la casa de mi mamá. Y ahí ella llamó al 911. Me llevaron y radico la denuncia. Después de esos días de angustia, yo me siento mal y voy al Evita Pueblo, a la guardia. Me hacen un monitoreo y me dijeron que al final eran tres bebés”, aseguró.

De acuerdo a las investigaciones judiciales, habría sospechas respecto al embarazo. Según constataron, la mujer no tenía cita para el parto y ni siquiera había registro de su embarazo. “Tiene que estar todo ahí en el hospital”, insistió Cuevas.

De todos modos, la abogada de Cuevas presentó documentos médicos en los que se confirma que ella estaba embarazada de trillizos.

El secuestro y la desaparición

La mujer relató que escapó y que, antes de llegar a la farmacia a buscar un remedio para su hija, la secuestraron. “No vi los rostros porque lo único que vi fue la camioneta que hacía varios meses me venía siguiendo. Él lo sabe muy bien, se lo había dicho. Hizo oídos sordos”,subrayó. Yesica, además, describió que mientras estuvo secuestrada permaneció “atada, vendada” y que no le daban de comer.

También brindó detalles sobre el parto: “Tras la golpiza, me golpea en la panza, siento dolor, voy sangrado al baño y doy a luz. Estaban en el piso del baño. Él me lleva a la habitación, yo estaba devastada, me pone una pastilla en la boca y no me acuerdo más nada, me dormí, me drogó. No me acuerdo más nada”.

“Cuando despierto, le pregunto de mis bebes. Y él me dice que lo había solucionado y que mis bebes estaban muertos. Que me tenía que olvidar. Le dije que lo iba a denunciar. Me dijo que si yo lo denunciaba iba a matar a mis hijas”, agregó Yésica.