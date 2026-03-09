La muerte del outsider: por qué Milei sale a pactar impunidad con el sistema

Preocupada por su futuro y el de su hermano, Karina Milei le entrega el ministerio a la casta judicial y busca acordar con un sector de la política que conecta los tribunales con la SIDE y los medios. Una apuesta ambiciosa para consolidar poder en medio de una situación económica que se agrava.

La apuesta es audaz en varios planos a la vez. Con el nombramiento de Juan Bautista Mahiques, Karina Milei hizo bastante que humillar a Santiago Caputo y dejarlo casi sin espacio político. Amigo de Santiago Viola desde hace mucho tiempo, Mahiques encarna el anhelo oficial de sellar un pacto durable con la familia judicial. La elección de la hermana del presidente es la última réplica interna del resultado del 26 de octubre, cuando la ofensiva de Caputo por quedarse con la jefatura de gabinete fracasó. Acosada por el Libragate, el caso Andis y el cóctel explosivo de la estanflación, Karina no podía dejar su propia defensa en tribunales en manos de Santiago, su gran enemigo interno. Sin embargo, la operación Mahiques excede por mucho la pelea entre los dos pilares que sostienen a Javier Milei como si fuera un maniquí.

El nuevo miembro del gabinete libertario representa un giro de 180 grados con respecto a la gestión de Sebastian Amerio, el ministro de Justicia de facto que tenía a su cargo lo que Mariano Cuneo Libarona ni conocía. La ronda de consultas con los protagonistas del mundo judicial sugiere una conclusión: se deja de lado el amateurismo de la calle online para darle lugar a los profesionales de la cosa nostra.

Antes de que Caputo le diera una responsabilidad muy alta, Amerio era un funcionario de segunda línea de la Corte Suprema y atendía en una oficina del tercer piso del Palacio de Tribunales que no tenía aire acondicionado. Mahiques, en cambio, viene de las entrañas del poder y se nutrió desde muy chico con el suero de la mafia judicial. El hijo de Carlos “Coco” Mahiques exhibe además su sociedad con Daniel “El Tano” Angelici, el renacido que hoy maneja áreas estrátegicas del gobierno de la Ciudad.

Con una mezcla de voracidad y temor por su futuro y el de su hermano, Karina Milei sienta en el ministerio de Justicia a un hombre del sistema judicial. Algo de lo que no hay antecedentes: desde la creación de Comodoro Py, en el amanecer del menemismo, es la primera vez que un funcionario judicial aterriza en el ministerio para aplicar desde el Ejecutivo la política de un universo con una capacidad extorsiva inigualable.

Mahiques se cuidó en su asunción de no invitar a los jueces y fiscales que habían copado hace 7 años el acto en el que debutó como fiscal general de la Ciudad. Esta vez, Ariel Lijo, Julián Ercolini, Carlos Rivolo y tantos otros se conformaron con un llamado o un mensaje de WhatsApp. En un triángulo con Coco y el Tano, Mahiques hijo dispone de un radio de relaciones que los Milei no tenían garantizado ni con Amerio ni con Santiago Viola: también enemigos históricos y rencorosos como el rebelde Carlos Stornelli.

Con Mahiques en el ministerio, La Libertad Avanza opera en modo menemista y da un paso más hacia el pragmatismo, producto de dos años de fracasos. Así, en el arranque de su tercer año en Casa Rosada, el outsider Milei tiene copado el gabinete por los emblemas de la casta política, financiera y judicial.

Los vínculos ostensibles de la familia Mahiques incluyen al PRO, al Grupo Clarín y a la comandancia de la AFA. Los Mahiques viajaron a Lago Escondido en el avión que pagó Héctor Magnetto junto a Julian Ercolini, Jorge Rendo y Pablo Casey y el ex larretista Marcelo D’Alessandro -desde hace casi un año directivo de C5N- en una muestra de impunidad que terminó expuesta: alguien los madrugó desde Telegram. Por mérito propio, padre e hijo están entre los protagonistas notables de una película en rodaje sobre la trama que terminó con la detención de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

La amistad del nuevo ministro con Viola es una foto de la familia judicial porque la madre del apoderado de LLA, Claudia Balbin, conoce desde hace años a “Coco” Mahiques. Ligada toda su vida a una facción de los servicios de inteligencia y de estrecho vínculo con María Servini, Balbin tal vez le recomiende a la nueva dupla de Justicia dar un paso más para tener aceitado al máximo el circuito que conecta Comodoro Py, con la ex AFI y los medios de comunicación. ¿La ofensiva del Karina-menemismo sobre Caputo termina en Mahiques o se extiende hacia la SIDE?

Mientras en los tanques de comunicación afines a Milei aparecen algunas críticas de superficie a Mahiques, en las profundidades de los ámbitos del poder real es casi imposible escuchar alguna prevención. En la Corte Suprema, recuerdan que el nuevo ministro era el número dos de Germán Garavano y lo consideran el mejor funcionario de la era Macri, alguien que cumplía con cada cosa a la que se comprometía. En el PRO, lo reconocen como un ahijado de Angelici, entrador y atento. Y en el peronismo judicial, lo ven como un salto de madurez en la política del karinismo. “Ha hecho muchos favores. Entiende el sistema”, dice un hombre de la justicia que también fue funcionario nacional. En la lista de los que deben a Mahiques, Viola figura bien arriba.

El pacto excede al nuevo ministro y en el paquete también entra su padre. Como un anticipo explícito de lo que se venía, el 4 de febrero Milei envió al Senado el primer pliego de un funcionario judicial desde que llegó a la Rosada para prorrogar la estadía de Coco en el poder. La solicitud del acuerdo, que se tratará en sesiones ordinarias, pretende extenderle a Mahiques padre por 5 años más su lugar en la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal más importante del país después de la Corte Suprema. Casi en soledad, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) impugnó el pliego de Mahiques por inconstitucional y recordó que no fue designado por concurso y con acuerdo del Senado sino que llegó a Casación en 2017 gracias a un traslado desde el fuero ordinario de la Capital Federal. Todo indica que Coco Mahiques, que le debe su cargo a Angelici y a Mauricio Macri, ahora se eternizará en el poder gracias a Milei.

El Inecip sostiene que el nuevo mandato por 5 años sólo corresponde a jueces que fueron nombrados y recuerda que el fallo Bruglia y Bertuzzi la Corte Suprema remarcó que, según la Constitución, los traslados no son nombramientos, sino designaciones transitorias. Si el Senado lo valida, el escenario más probable, van a llover planteos por inconstitucionalidad.

En el terreno político, la sociedad de Angelici con Juan Manuel Olmos, el origen común en Mercedes con Eduardo De Pedro y la relación de Mahiques con otros dirigentes del peronismo como Graciela Camaño hace presumir más apoyo del que se supone. En la ciudad, tal como contó Lucas Bo en El Destape, el lazo de Angelici con Karina Milei puede abrir a un plan B para enfrentar a Patricia Bullrich con Adorni si la gestión de Jorge Macri naufraga y hasta su primo lo abandona.

Detrás de la jugada, está la preocupación de un gobierno que ya no puede perder más tiempo y teme por su futuro en los tribunales federales. En medio de una guerra en Medio Oriente que Milei suscribe de forma irresponsable, la economía real cruje minuto a minuto. Siete meses de caída de la recaudación, salarios en baja, la inflación en torno al 3%, cierre de empresas y destrucción de empleo genuino componen la realidad de millones de personas que desconocen a la mafia judicial pero saben que lo que ganan no les alcanza para vivir. La masacre laboral que ordenó Javier Madanes en Fate es la muestra más agresiva de un cuadro que la reforma aprobada en el Congreso viene a legitimar. Los dueños que imponen un mundo de trabajadores low cost no se preguntan cuál va a ser el motor de crecimiento de la economía que no levanta.

Mahiques tiene como primer objetivo declarado cubrir las vacantes que Amerio no resolvió. Según datos de la Corte, hoy el 36,5% de los cargos nacionales y federales están vacantes. Son alrededor 600 miembros de la Justicia que compiten en las ternas para quedarse con 200 cargos y están pendientes de la parálisis oficial, fastidiosos con los Milei. ¿El gobierno tiene la mayoría necesaria para nombrar jueces? El objetivo de la extrema derecha es tener el voto de peronistas como Raúl Jalil pero la conflictividad que despierta en Catamarca y otras provincias pone en riesgo el apoyo de gobernadores que tienen a gran parte de la población en los límites de la pobreza.

Más adelante, se supone, el gobierno intentará nombrar un nuevo Procurador y tener nuevos candidatos para el máximo tribunal. Contra el plan que se le atribuía al asesor estrella y nunca se concretó, el objetivo declarado sería llegar a dos tercios de los votos en acuerdo con el colaboracionismo y sin necesidad de pactar con el kirchnerismo.

El vínculo con la Corte Suprema cambió al día siguiente del triunfo legislativo de Milei en casi todo el país. Desde entonces, la cuestión administrativa fluyó entre Horacio Rossatti, Manuel Adorni y Luis Caputo. El presidente de la Corte tiene además un lazo que lo une a Martin Menem, alto soldado de Karina. Eterno sobreviviente, Ricardo Lorenzetti no pagó por el fracaso de la operación Lijo y sigue en contacto con el mileismo. En el gobierno, admiten que tienen diálogo con los dos supremos más políticos que se desprecian en forma magistral. Con Carlos Rosenkrantz, la relación es más fría porque al ex rector de la universidad de San Andrés no le interesa el trato con la política ni su cargo se lo demanda.

Después del planteo judicial de la CGT, ¿la Corte Suprema, que rechazó el capitulo laboral del decreto 70, va avalar la reforma que restringe el derecho a huelga, liquida las indemnizaciones, reduce los aportes patronales y legaliza la precariedad de facto?

De fondo pesa la asimetría entre políticos que van a elecciones cada dos años en un país en crisis permanente y jueces y fiscales desconocidos para la mayoría, que combinan una vida de lujo con un poder imperecedero. “El Poder Ejecutivo es el más débil de los poderes”, arriesga un hombre que se mueve entre los dos mundos.

Aunque la jugada es ambiciosa, Mahiques no juega un pleno a la suerte de los Milei. Pidió licencia por tiempo indeterminado como jefe de los fiscales, con la previsión de que la aventura de los Milei en el poder puede durar bastante menos que los cargos a perpetuidad de los miembros de la casta judicial.

La nueva estadía de Milei entre Miami y Manhattan confirma que está atado a un Donald Trump que se mueve en forma temeraria. El republicano decidió bombardear Irán sin autorizaación del Congreso de su país y en una nueva violación del derecho internacional. Aunque Trump se olvidó de sus promesas de campaña y se parece cada vez más a George W. Bush, la inevitable comparación con la guerra de Irak tiene algunas diferencias. En palabras del escritor John Ganz, la administración Bush tuvo al menos “la cortesía de mentirle” al pueblo estadounidense. Bush, Dick Cheney y su gabinete dedicaron un año a construir la justificación de la invasión, consiguieron la autorización del Congreso y tuvieron el apoyo inicial de gran parte de los estadounidenses. Al contrario, Trump genera preocupación en los norteamericanos por múltiples motivos: desde la crisis energética que ya existe a la posibilidad de un nuevo ataque externo en territorio estadounidense.

Si la principal planta de licuefacción de Qatar Energy, que suspendió su actividad el miércoles pasado en la ciudad industrial de Ras Laffan, permanece fuera de servicio durante al menos un mes, el impacto sobre los precios se va a sentir en Estados Unidos. Es lo que advierte el analista de finanzas energéticas en el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero Clark Williams-Derry. Lo mismo puede pasar si el comercio a través del Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz continúa interrumpido.

Con la llegada de Trump al poder, Estados Unidos profundizó su dependencia del gas natural, su mayor fuente de electricidad. Williams-Derry ve que la historia se repite y recuerda lo que pasó durante la guerra de Ucrania. “Cuando eso ocurrió, los consumidores estadounidenses transfirieron más de 100 mil millones de dólares de sus bolsillos a las arcas de las compañías petroleras y gasíferas”, le dijo a The American Prospect.

A Trump nada le importa. Viene de tener su foto con Lionel Messi gracias a la gestión de los hermanos Más. Los dueños del Inter de Miami son los hijos del empresario anticastrista Jorge Mas Canosa, un ex agente de la CIA con vinculos con el narcotrafico que construyó su emporio desde Florida. La escena no solo blinda a Trump en medio de la guerra en Medio Oriente: además abona los planes que él y Marco Rubio tienen para Cuba.

Por Diego Genoud -El Destape