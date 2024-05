La mega fiesta de cumpleaños del “Tano” Angelici

El operador macrista celebró en Palermo. Jueces y políticos de todos los colores.

El jueves 2 de mayo, Daniel “el Tano” Angelici celebró su cumpleaños número 60 con una megafiesta en Costanera Norte que tuvo una convocatoria envidiable para alguien que, en teoría, está alejado de la política desde que su amigo Mauricio Macri abandonó la presidencia. Lo cierto es que el cumpleañero sigue vigente. Hubo invitados de todos los colores políticos, del deporte y hasta del mundo artístico.

Entre ellos, Emiliano Yacobitti y Martín Lousteau, sus dos principales socios políticos en la UCR porteña y el Comité Nacional. También sus amigos de la Justicia, como el fiscal Carlos Stornelli y el juez Ariel Lijo, aunque este último prefirió no asistir porque no quería generar suspicacias en el contexto de su nominación a la Corte Suprema. Quien sí asistió fue su novia Genoveva Ferrero, administradora del presupuesto del Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires. También estuvo el ex legislador porteño Francisco Quintana.

Entre los invitados peronistas estuvieron el intendente de Ezeiza, Gastón Granados y su padre Alejandro; el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk y el sindicalista Luis Barrionuevo. Y del mundo deportivo dijeron presente el ex campeón del mundo Jorge Burruchaga, el ídolo de Boca Carlos Tévez y el tesorero de la AFA Pablo Toviggino.

Negocios

Toviggino, uno de los principales hombres de confianza de Fabián “Chiqui” Tapia, le habría conseguido a Angelici ingresar como sponsor a la AFA con la empresa de apuestas deportivas Betano y estarían en conversaciones para auspiciar el próximo campeonato de La Liga Argentina que este año tuvo como sponsor a Sur Finanzas.

Del mundo porteño, el invitado principal fue Jorge Macri, actual jefe de Gobierno. También estuvieron el procurador Martín Ocampo y el ex ministro de Seguridad Marcelo D’Alessandro. También concurrieron el dueño del Grupo América y Edenor, Daniel Vila, junto a su esposa Pamela David.

Angelici estuvo toda la noche muy cerca de su joven novia Nerina Acosta.“El Tano” sigue bien metido en el mundo de la rosca. Su nutrida fiesta lo acaba de demostrar.

Por Rodis Recalt – RN