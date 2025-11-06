La mediocridad al poder

Un posteo de Karen Reichardt con Karina Milei, Virginia Gallardo, “Tronco” y el perro Thor encendió las redes y volvió a mostrar la parte mediática que rodea a La Libertad Avanza.

La política argentina volvió a encontrar una foto que dice más de lo que parece. Karen Reichardt —empresaria vinculada al universo libertario— publicó en Instagram (@karenreichardt1) la imagen titulada “Conocí a Thor”, en referencia al perro de Karina Milei, símbolo emocional del mileísmo y heredero del mito construido en torno a Conan. La postal se viralizó de inmediato y volvió a instalar al círculo íntimo no político del poder.

En la foto está Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y principal estratega del oficialismo. La acompañan Reichardt; Virginia Gallardo, modelo y mediática que años atrás ganó notoriedad por intercambiar conceptos económicos con Javier Milei en televisión; y Sergio “Tronco” Figliuolo, streamer y reciente candidato de LLA en Provincia de Buenos Aires.

La foto no pasó desapercibida porque los protagonistas representan un costado muy particular del proyecto libertario: la pata mediática y de show que acompaña al Presidente y a su hermana fuera del plano estrictamente político. Son figuras que orbitan alrededor del oficialismo, ayudan a construir su estética pública y funcionan como puente con el mundo del espectáculo y las redes.

Aunque no forma parte del núcleo histórico libertario, Karen Reichardt se convirtió en una presencia frecuente en el ecosistema de La Libertad Avanza en los últimos meses. Empresaria con llegada al mundo de la comunicación y las redes, fue ganando espacio en fotos, actos y encuentros vinculados al oficialismo hasta consolidarse como parte del círculo ampliado que rodea a Karina Milei. Su aparición en esta postal confirma ese ascenso silencioso: de figura reciente en el mileísmo a integrante estable de la constelación social y mediática que acompaña a la hermana del Presidente.