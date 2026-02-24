La mamá del neurólogo apuntó contra Pettinato por el incendio en el que murió su hijo: “Tenía una obsesión”

Casi cuatro años después del incendio fatal en un departamento de Belgrano, la Justicia empezó a analizar responsabilidades. El acusado llega en libertad y el proceso se hace de manera virtual.

Este lunes comenzó el juicio oral contra Felipe Pettinato, acusado por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo, quien sufrió gravísimas quemaduras en un incendio ocurrido en mayo de 2022 en un departamento del barrio porteño de Belgrano.

El proceso se lleva adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal N°14, de manera virtual, y podría terminar con una condena de hasta 20 años de prisión. Actualmente, Pettinato se encuentra en libertad.

El acusado se negó a declarar ante el tribunal. Después de cederle la palabra, dio su testimonio la mamá de la víctima, Delia Beatriz Muzio, quien dijo que Pettinato “tenía una obsesión” con su hijo y que “siempre estaba pidiéndole cosas. Lo llamaba a altas horas de la noche”.

“Hacía muchos años que lo conocía. No sé cómo comenzó su relación. Quizás en la consulta. Saben que tiene un problema serio de adicción con las drogas. Él decía que lo iba a sacar, que lo iba a controlar”, contó.

También afirmó que Pettinato se le instaló en el departamento de Rodrigo. “Cometió algunos desmanes, le rompió la mampara del baño y tuvo actitudes agresivas”, dijo. También aseguró que el día del incendio: “No hizo nada para salvarlo”.

El fuego se desató en el departamento ubicado sobre la calle Aguilar al 2300, donde Rodrigo se encontraba durmiendo en un sillón. El médico terminó con el 90% del cuerpo quemado y murió como consecuencia de las lesiones, mientras que el acusado logró salir del lugar sin heridas.

En la primera audiencia también declaró una vecina del edificio, que contó que escuchó los gritos de Pettinato. “Estaba muy alterado”, dijo. “Lloraba y no paraba de gritar. Estaba como en shock”, aseguró.

El fiscal Fernando Klappenbach le preguntó si había oído al acusado pidiendo ayuda o tratando de llamar a los bomberos. “No recuerdo bien, pero creo que no escuché gritos de auxilio desde adentro del departamento. Solo lo escuché a Felipe”, sostuvo.

De qué acusan a Felipe Pettinato

Pettinato llega al debate imputado por el delito de estrago doloso seguido de muerte, una figura penal que prevé penas de entre 8 y 20 años.

La imputación fue impulsada por el fiscal Martín Mainardi, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°25, quien sostuvo que el fuego fue intencional.

Mainardi señaló que el incendio fue iniciado a sabiendas del peligro que implicaba para la vida de la víctima, que se encontraba en una situación de vulnerabilidad, e imposibilitada de reaccionar ante el avance de las llamas, ya que estaba dormido y bajo efectos de fármacos.

La querella es encabezada por la madre del neurólogo, Delia Beatriz Rodrigo, de 81 años. El padre de la víctima, Tomás Melchor Rodrigo, murió en 2024 sin llegar a ver el inicio del proceso.

El debate se desarrolla de manera virtual, con seis audiencias previstas por Zoom. Pettinato participa desde su domicilio, ya que nunca estuvo detenido ni tuvo prisión preventiva, pese a la alta pena en expectativa.

El tribunal estará integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, con la acusación a cargo del fiscal Fernando Klappenbach.

Entre las pruebas centrales del juicio se encuentran la pericia que fue realizada por bomberos de la Policía de la Ciudad, que determinaron el origen del incendio, y el análisis de los celulares y otros dispositivos secuestrados en el lugar.

Uno de los efectivos que declaró en la primera audiencia contó que el imitador de Michael Jackson solo atinó a decir: “Soy del (piso) 22. Adentro hay un amigo”. Sobre el lugar del hecho, recordó: “Se veía un cuerpo totalmente quemado desde la entrada. Estaba en el living. No se podía tocar nada, porque estaba todo totalmente quemado y caliente por las paredes”.

De esos elementos surgió que Pettinato había invitado a cenar a su neurólogo esa noche y que el médico tenía planes de mudarse al exterior, lo que implicaba que iba a dejar de atenderlo.

También declararán peritos forenses, especialistas en incendios, vecinos del edificio y profesionales de distintas áreas. El vínculo entre la víctima y el acusado, las horas previas al incendio y la conducta posterior de Pettinato serán puntos clave del debate.

El juicio ya había sido programado para septiembre de 2025, pero se postergó por cambios en la integración del tribunal.

