La madre de Chano Charpentier: “Mi hijo hace 20 años que está luchando con su adicción”

En una entrevista con Gastón Pauls, la mujer contó que la pandemia afectó aún más al músico. “Estuvo todo el año complicado y ya no me escuchaba, no había manera”, dijo

El 25 de julio Chano tuvo un brote psicótico y en confuso episodio recibió un disparo en el abdomen. Según la versión oficial el cantante agredió a su mamá y amenazó con un cuchillo al policía Facundo Amendolara y este le disparó. A poco más de un mes de aquel suceso -que dejó más incógnitas que certezas- Santiago Moreno Charpentier se encuentra en recuperación en una clínica especializada en rehabilitación de adicciones.

Tras la recaída del ex líder de Tan Biónica su mamá, Marina, encontró refugio en las palabras de Gastón Pauls, adicto recuperado que conduce el programa “Seres Libres” y acompaña a personas de nuestro país a que cuenten su crudo testimonio sobre lo que significa atravesar este camino.

“Yo vi desde el primer día tu programa, que fue muy fuerte para mí, porque como no se habla de adicción en television vi tu programa y dije ‘al fin alguien habla de esto’ y siempre mandaba mensajes por Instagram a ‘Seres Libres’, a vos. Porque me pegaba el programa. Y me contestaste. Nunca me esperé que me contestaras y lo hiciste y ahí nos conocimos”, comenzó su relato Marina Charpentier.