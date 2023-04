La lujosa colección de autos de Shakira

La cantante ya se instaló en Miami, pero debe solucionar sus problemas con Hacienda en España para trasladar sus autos.

Shakira ya se instaló de manera permanente en Estados Unidos y sus hijos, Sasha y Milan, comenzaron un nuevo ciclo escolar. La cantante colombiana debe finalizar detalles de su mudanza, y uno de esos es el traslado de su lujosa colección de autos. Sin embargo, hasta que no pague la millonaria deuda que debe a Hacienda en España, no podrá ver ni uno de sus ellos.

La ex pareja de Gerard Piqué se encuentra envuelta en un grave proceso judicial con España por una supuesta evasión de impuestos entre 2012 y 2014, tiempo en el que Shakira declaró que vivía en Bahamas y no residía de manera permanente en el país europeo. De hecho, la deuda con Hacienda es uno de los palitos que la colombiana le tiró al ex futbolista en su session con Bizarrap adjudicándole la responsabilidad.

La lujosa colección de autos de la cantante

Shakira posee más de 5 autos lujosos a su nombre y, por supuesto, que no quiere dejar ni uno de ellos en manos de Gerard Piqué y Clara Chía Martí. Sin embargo, la deuda que ronda los 14,5 millones de euros con el Ministerio de Hacienda le imposibilita el traslado desde España a Miami.

Según informó Infobae, son 5 los automóviles de alta gama que posee la cantante colombiana y deja en claro su fanatismo por los autos de lujo. Entre su posesión se encuentran un Tesla Model S, un Audi A 7 sportback, Audi Q7, BMW X6 y un Mercedes Benz SLK 250. Todos estos modelos no bajan de los 300 millones de pesos, pero el modelo más caro de Shakira es el modelo deportivo de Audi, valuado por arriba de los 800 millones.

TESLA MODEL S, UNO DE LOS MODELOS DE AUTOS DE LA COLECCIÓN DE SHAKIRA

La obsesión de la artista por los autos de alta gama era un gusto que tenía en común con Gerard Piqué, quien también tiene a su nombre varios modelos automovilísticos de marcas de lujoso. Es por esta razón que, durante la session con Bizarrap, Shakira decidió arremeter contra su ex y este gusto compartido a expresar “Cambiaste un Ferrari por un Twingo“.



AUDI Q7 ES ARTE DE LA COLECCIÓN DE AUTOS DE SHAKIRA

Asi mismo, la fundación Pies descalzos, fundada por la artista, participó de una campaña con la marco automovilística SEAT, en donde Shakira tuvo la posibilidad de modificar estéticamente su modelo SEAT León Cupra. La colombiana decidió que el auto sea de color violeta junto a varios elementos del interior del vehículo, como la palanca de cambios.



SHAKIRA JUNTO A SU SEAT LEÓN CUPRA VIOLETA

Por el momento, se desconoce cómo se moviliza Shakira por Miami o si está utilizando uno de sus autos por el momento. El juicio por la deuda con Hacienda está previsto para este año, pero parece que la colombiana se mantiene firme a la hora de defender sus intereses.