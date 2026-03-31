La llegada de petróleo ruso a Cuba: ¿qué tanto alivio dará a la isla ante la crisis?

Los cubanos tomaron este lunes 30 de marzo con prudencia el arribo de un cargamento de crudo ruso. Mientras algunos celebraron la llegada del petróleo – la primera desde enero-, otros creen que esa entrega dará un mínimo aire a la grave crisis energética del país, que ha implicado prolongados apagones y escasez de transporte público.

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El buque Anatoly Kolodkin, sujeto a sanciones estadounidenses y cargado con 730.000 barriles de crudo, es el primer cargamento de petróleo que Cuba recibe desde comienzos de enero, cuando la Administración Trump le impuso un bloqueo petrolero de facto que tiene casi paralizada la economía de la isla.

La decisión de Trump de permitir que Rusia suministre petróleo a Cuba evita una confrontación entre Washington y Moscú, a la vez que ofrece un respiro a los cubanos que sufren prolongados apagones diarios, escasez de transporte público e inflación galopante.

“Eso es maravilloso, claro que va a ayudarnos grandemente en la situación que tenemos en nuestro país“, declaró Miriam Joseph, de 65 años, empleada de una empresa estatal.

Por su parte, el pensionado Orlando Ocaña, de 76, advierte que el cargamento de petróleo “es un alivio, pero no es la solución”, mientras que el jardinero Raúl Pomares, de 56 años, lo consideró “una minucia para lo que necesita el país”. “Eso no significa nada”, enfatizó.

La Administración Trump aclaró este lunes que no ha cambiado su estrategia de sanciones contra Cuba.

“Esto no es un cambio de política. No ha habido un cambio formal en la política de sanciones”, explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Moscú contento

Según el sitio especializado MarineTraffic, el petrolero remontaba la tarde del lunes 30 de marzo la costa norte de Cuba en dirección al puerto de Matanzas, en el occidente del país.

Rusia, que ha criticado a Washington por bloquear los suministros de combustible a Cuba, su aliado en el Caribe, se regocijó por la próxima llegada del tanquero.

“Nos alegramos de que este cargamento de productos petroleros llegue a la isla”, declaró en rueda de prensa en Moscú Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.

Peskov señaló que “Rusia considera su deber (…) proporcionar la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos”, y destacó que Moscú y Washington habían estado en contacto con respecto al envío.

Un activista sostiene una bandera cubana en la cubierta del barco pesquero Maguro, parte de una flotilla con ayuda humanitaria para Cuba, a su entrada en el puerto de La Habana, el 24 de marzo de 2026 © Yuri Cortez / AFP/Archivos

Trump declaró el domingo que no tenía “ningún problema” con que Rusia enviara petróleo a Cuba, tras haber impedido la llegada de crudo venezolano a la isla y también de otros países como México, bajo amenaza de aranceles.

“Cuba está acabada, tienen un mal régimen, tienen dirigentes muy malos y corruptos, y consigan o no un barco de petróleo, no va a importar”, expresó Trump a la prensa cuando regresaba a Washington desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida.

La crisis energética en Cuba se agudizó en enero, cuando Trump cortó el flujo de petróleo venezolano tras la caída de Nicolás Maduro, principal aliado de La Habana en la región.

La crisis forzó al Gobierno cubano a aplicar un plan de ahorro que incluye un estricto racionamiento de la gasolina.

Este lunes, el Gobierno de México informó que está en conversaciones con empresas privadas interesadas en comprar combustibles a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) para venderlos a compañías cubanas.

“Hay varias empresas, no solamente una”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su rueda de prensa matinal.

¿A qué da prioridad?”

Cuba produce cerca de 40.000 barriles diarios de crudo pesado, que son utilizados para alimentar las ocho centrales termoeléctricas que constituyen la base de su sistema eléctrico. Pero La Habana depende de las importaciones de diésel y el GLP (gas licuado de petróleo).

Una vez que el crudo llegue a Cuba en el Anatoly Kolodkin, pasarán entre 15 y 20 días para que se procese el petróleo y otros 5 a 10 días para que se distribuyan sus productos refinados, señaló Jorge Piñón, experto en el sector energético de Cuba de la Universidad de Texas, en Austin.

El cargamento ruso podría transformarse en 250.000 barriles de diésel, cantidad suficiente para cubrir la demanda del país durante unos 12 días, según Piñón.

Cuba ha sufrido varios cortes de electricidad debido al envejecimiento de la red eléctrica y al embargo estadounidense sobre el combustible. © Yamil LAGE / AFP

El Gobierno tendrá que decidir si destina el combustible a los generadores eléctricos de respaldo o a los autobuses, tractores y trenes necesarios para mantener la economía en marcha durante dos semanas, agregó Piñón.

Cuba ha sufrido siete apagones a nivel nacional desde finales de 2024, dos de ellos ocurridos este mismo mes, que han provocado inusuales protestas.

Por Juan Pablo Lucumí-France24