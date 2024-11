La Libertad Avanza confirmó que no acompañará la ley de ludopatía y juego online

La norma es impulsada por la oposición y está cerca de obtener la media. La iniciativa busca actualizar las medidas para prevenir la adición, pero enfrenta un fuerte lobby que complica su tratamiento

Stolbizer: “El dictamen que acompañamos no persigue jugadores ni niños”

Margarita Stolbizer, del bloque de Encuentro Federal, que acompañará el proyecto que se debate este miércoles, hizo una aclaración con respecto a la iniciativa. “Tiene que estar claro que el dictamen que acompañamos no persigue a los jugadores, mucho menos a los niños y niñas, sino que al contrario: queremos ir sobre aquellos que ganan muchísimo dinero haciendo daño”, dijo.

Y agregó: “Porque está claro que hay un daño que se produce y algunos mantienen negocios tremendamente rentables a costa de aprovecharse de la fragilidad, de la vulnerabilidad de esos sectores que son los que terminan jugando a través de las apuestas online. Sobre esos vamos a ir, a no confundirse, a no querer confundir que no hay ninguna persecución de ningún otro sector”.

Roxana Reyes afirmó que la UCR acompañará el dictamen de minoría

La diputada radical remarcó las diferencias que tiene con el proyecto impulsado por la Coalición Cívica y explicó los motivos por los que acompañará el dictamen de minoría impulsado por el PRO.

“No estamos de acuerdo en avanzar sobre la competencia y las jurisdicciones provinciales. No queremos otra ley de alquileres, no queremos que la sociedad nos interpele sobre que hacemos una mala ley y entonces necesitamos que se recepte esto de no invadir las competencias. ¿En qué más no estamos de acuerdo? Decimos que es un tema de salud pública, pero mientras decimos que es un tema de salud pública lo penalizamos. Nuestro proyecto, el de la minoría, no penaliza a quien está dentro del consumo o de la ludopatía”, alegó Reyes.

La Libertad Avanza confirmó que no acompañará el proyecto de ley

En nombre del bloque oficialista, la diputada Nadia Marquez dijo que La Libertad Avanza no votará a favor de la iniciativa para modificar la ley de ludopatía y juego online porque no coinciden con el texto final.

“Por supuesto que hay cosas que sí compartimos y daremos entonces el debate en la parte en particular, donde oportunamente expresaremos o los cambios que proponemos si es posible o votaremos de forma afirmativa o negativa”, señaló la legisladora, que dijo que se requiere adecuar la redacción de la propuesta en una simplificación que produzca una norma más práctica.

Tolosa Paz: “Prohibir el juego para niños y adolescentes es una obligación del Estado Nacional”

La diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, responsabilizó al Gobierno por la problemática de la creciente ludopatía en menores y remarcó la necesidad de prohibir la publicidad para evitar la difusión de los sitios de juego online.

“Para nosotros es claro, prohibir el juego para niños, niñas y adolescentes en la República Argentina es una obligación del Estado Nacional. En plataformas legales y en las ilegales va de suyo. Lo cierto es que pareciera que nos acostumbramos a que hablamos de los juegos de azar, de los casinos, actividades reglamentadas bajo normas en esta Argentina y en el mundo. Lo que estamos tratando aquí es de imaginar cómo cambió la sociedad”, comenzó diciendo la legisladora.

En este contexto, describió que hoy los niños tienen “un casino en el bolsillo o en la mochila” y que el consumo problemático está adentro de las casas, en el living. “Este es el cambio radical de por qué tenemos que legislar con estos niveles de artículos que pueden ser para muchos un exceso de reglamentación. Queremos prohibir la publicidad fundamentalmente en donde sabemos que es por donde entran los pibes y pibas y entran sin duda por influencers, por deportistas, por plataformas de juego”.

Giudici defendió el dictamen de minoría: “Proponemos controlar la publicidad y regularla”

La diputada del PRO expuso en representación al dictamen de minoría, destacó que su bloque siempre trabajó en contra de la ludopatía y dijo que la iniciativa que se debate este miércoles embarra la discusión central cruzando varios otros temas de deportes, de salud, educación y tecnología que son “inviables”.

“A partir de nuestro dictamen de minoría, proponemos controlar la publicidad y regularla. Proponemos que se combatan las plataformas de manera efectiva a través de los mecanismos dispuestos en la regulación que ya existe. 14,6 millones de usuarios de plataformas de juego hay en la Argentina. 14,6 millones. El 78% de esos apostadores lo hacen en plataformas ilegales. En esos números, está lo que debemos focalizarnos”, remarcó la legisladora

Y añadió explicando su desacuerdo con el proyecto en tratamiento: “Esto es grave, pero para trabajarlo con la seriedad que se requiere, nosotros vamos a seguir proponiendo nuestro articulado. Coincidimos con muchos de los puntos del dictamen de mayoría, pero no queremos que se nos acuse de trabar. Tratamos de impulsar el sentido común. El dictado de mayoría prohíbe el uso de billeteras virtuales a los jóvenes y a los mayores el uso de la tarjeta de débito”.

Programas de prevención y líneas telefónicas para dar asistencia: las propuestas del proyecto

La iniciativa que se debate este miércoles propone programas de capacitación para docentes, padres y alumnos, y también líneas telefónicas y páginas web para poder dar asistencia.

Asimismo, pide que el Gobierno disponga de las partidas presupuestarias necesarias. “Este es un tema de salud mental, que es un tema nacional, es un tema federal. Y, por lo tanto, hemos abordado en este proyecto, que es sumamente complejo, todos esos aspectos que a algunos les puede parecer recargado, pero que lo que intenta es detener este fenómeno”, subrayó la diputada Frade.

La diputada Frade habló de la relación de los clubes de fútbol con las páginas de apuestas

“Durante el año 2023, la publicidad en medios tradicionales fue de 7.300 millones, que ganaron por supuesto una presencia insistida en el tema de publicidad, en comunicación tradicional, particularmente en clubes de fútbol”, dijo la legisladora de la CC en su discurso.

En este sentido, destacó que la firma griega Bet Warrior, asociada localmente a los dueños del hipódromo de Palermo, se convirtió desde el 2022 en el sponsor oficial de la selección argentina de fútbol.

Luego remarcó: “Betson pagó al club Boca Juniors 7.500 millones por estar en la camiseta de los jugadores durante un año y medio. Codere pagó en publicidad 12 millones por estar en el pecho de la camiseta de River por cuatro años. Betplay creció con una presencia agresiva en camiseta por 780.000 dólares. Destaco al club Vélez Sarfield, que fue el único club que dio de baja a un contrato de publicidad por 480.000 dólares. Fue el único club que está colaborando activamente en la prevención de la ludopatía”.

Mónica Frade: “Estamos por dar una discusión que tiene que ver con una contraposición entre salud mental y recaudación”

La diputada de la Coalición Cívica que impulsa la iniciativa, Mónica Frade, tomó la palabra al comienzo del debate y expuso las razones por las cuales propuso modificar la norma de ludopatía y juego online.

“Estamos por dar una discusión que tiene que ver con una contraposición entre salud mental y recaudación. Nosotros sabemos lo que estamos tocando cuando venimos a proponer este proyecto porque sabemos que tiene que ver con la recaudación de los gobernadores que tanto cuidan y también tiene que ver con un negocio, un mega negocio que la Argentina ha tenido un desarrollo inusitado estos últimos años”, señaló la legisladora.

Y agregó: “Vamos a aportar a la justicia, que está investigando en este momento muchos casos de imputados, básicamente influencers, una herramienta, un vacío legal que tienen. Y todos sabemos cuáles son las listas de los influencers que en este momento están imputados. Hay personajes públicos, actores, actrices, a los que deberíamos llamar hoy a la reflexión”.

Pospusieron los pedidos de apartamiento para el final de la sesión y comienza el debate por la ley de ludopatía y juego online

La sesión avanza con apartamientos del reglamento

Diputados continúan planteando apartamientos del reglamento antes del comienzo del debate por las modificaciones a la ley de ludopatía y juego online.

En este marco, el bloque del Frente de Izquierda, acompañado por Unión por la Patria, pidió tratar el DNU 70. Una iniciativa que requería tres cuartas partes de los votos y que resultó rechazada con 113 votos positivos y 100 negativos.

Diputados votaron a favor de extender el plazo para expropiar Cromañón

Por una iniciativa de la legisladora de Unión por la Patria, Paula Penacca, los legisladores votaron un apartamiento del reglamento para prorrogar por 4 años el plazo establecido en la ley de apropiaciones a fin de que el Poder Ejecutivo pueda llevar adelante la apropiación del predio de Cromañón.

“Entiendo que ya hemos aprobado por unanimidad este proyecto hace dos años atrás y que sigue siendo un reclamo vigente. Es muy importante que podamos atender porque la propuesta de los sobrevivientes y familiares de sobrevivientes es justamente que allí se pueda construir un centro para la memoria histórica”, dijo la diputada antes de la votación, que obtuvo 211 votos a favor.

Y agregó: “Creo que es importante no solo porque esto sería una especie de resarcimiento para las víctimas, sino además que podría ser un ejemplo de cómo el Estado tiene que cuidar a sus ciudadanos y ciudadanas, hacerse cargo de los espacios de esparcimiento, de la juventud y por supuesto en este momento de la Argentina siempre es muy importante que construyamos espacios donde la memoria histórica aporte a mejorar nuestra sociedad”.

Los legisladores hacen un minuto de silencio por los ex dirigentes fallecidos en las últimas semanas

Antes del inicio del temario de la sesión especial, el presidente de la Cámara, Martín Menem, pidió un minuto de silencio por el ex diputado del PRO, Héctor Stefani; el ex funcionario de Salud, Ginés González García; el ex legislador, Lorenzo Pepe; y Don Emilio Monzó.

El panorama para la sesión

Los primeros cálculos indican que Unión por la Patria podría reunir 94 legisladores, la Coalición Cívica 6, Democracia para Siempre 12, Encuentro Federal 16 y 4 de la izquierda. A este grupo podrían sumarse algunos legisladores del bloque de la UCR y del PRO, lo que permitiría alcanzar el número necesario para el quórum y modificar la normativa vigente sobre el juego y las apuestas.

Las complicaciones del debate

La norma es impulsada por la diputada Mónica Frade y busca actualizar las medidas para prevenir el juego patológico, pero enfrenta un fuerte lobby que ha complicado su avance. Según la legisladora, las presiones provienen de diversos sectores, incluidos clubes de fútbol, marcas comerciales e incluso el propio gobierno. Estas presiones llevaron a la legisladora a solicitar que cualquier aporte se realice por correo electrónico, evitando reuniones presenciales con representantes del sector privado.

Comenzó la sesión para tratar las modificaciones a la ley de ludopatía y juego online

A las 12:15, con 134 legisladores presentes en el recinto que dieron el quorum, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dio inicio a la sesión prevista para este miércoles.

La norma que se debatirá es impulsada por la Coalición Cívica y es muy restrictiva respecto a la publicidad de las apuestas. Su tratamiento genera divisiones entre los bloques políticos, con un dictamen de mayoría respaldado por la C, Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, y un dictamen de minoría impulsado por el PRO, la UCR y La Libertad Avanza.